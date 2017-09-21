Новосибирские полицейские наградили таксиста, задержавшего машину виновников ДТП в Линёво

Владимир Олин задержал автомобиль виновников ДТП

Сегодня, 20 сентября, полицейские наградили таксиста, который помог задержать виновников ДТП в посёлке Линёво. Благодаря действиям мужчины автомобиль виновников ДТП был остановлен, а информация о происшествии оперативно достигла сотрудников полиции.



«В торжественной обстановке заместитель начальника Андрей Черепанов от имени всего личного состава Госавтоинспекции региона поблагодарил Владимира за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии происшествия и вручил благодарственное письмо, ценный подарок и памятные сувениры от Госавтоинспекции. В свою очередь Владимир Олин сказал, что ни секунды не раздумывая бросился в погоню и, как настоящий автомобилист, готов всегда прийти на помощь в трудную минуту», — сообщается на сайте главного управления МВД по Новосибирской области.





Напомним, трагедия в посёлке Линёво произошла 11 сентября. Подростки на «Жигулях» насмерть сбили 88-летнего ветерана труда и попытались уехать. За школьниками погнался таксист — дети бросили машину и сбежали через кусты.







В небольшом посёлке «героев» узнали сразу, но полиция пока поймала только одного из них; остальные, как утверждает задержанный подросток, подались в бега. Парень пытается доказать, что за рулём был не он, а его друг детства, но местные ему не верят и жестоко травят мальчика в соцсетях. Тем более что в биографии 16-летнего восьмиклассника уже есть угон и кража машины. Зачем жители небольшого посёлка требуют наказать не только водителя, но и пассажиров «Жигулей», и как так вышло, что подростки спокойно катались по Линёво на угнанной машине, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

