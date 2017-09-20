Видео: водитель Toyota Platz уснул за рулём и попал в ДТП


В ДТП обошлось без пострадавших
В ДТП обошлось без пострадавших

Сегодня, 20 сентября, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Platz Уснул и попал в аварию.


ДТП случилось около 21:00 на пересечении улиц Станиславского и Степной.


«Toyota Platz при движении по Станиславского остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Очевидцы рассказали, что далее автомобиль начал дергаться и поехал. В этот момент перекресток по Степной пересекал Mitsubishi Pajero. В итоге "Платц" по касательной задел "Паджеро", выехал на "встречку" и там остановился. Когда очевидцы и другой участник аварии подошли к "Платцу", водитель крепко спал», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас». По их информации, водитель проснулся через несколько минут после того, как приехали полицейские.


В доказательство своих слов аваркомы привели видео, на котором запечатлён спящий водитель «Платца».



В середине июля НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом спящем водителе — он признался, что заснул за рулём «Лексуса», а проснулся уже после того, как на трассе М52 случилось массовое ДТП.

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