Улицу в Центральном районе закрыли на две с половиной недели

Водителям придётся объезжать перекрытый участок по соседним улицам
Водителям придётся объезжать перекрытый участок по соседним улицам

Сегодня, 20 сентября, рабочие перекрыли улицу Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.


Работы ведутся возле дома № 108. Из-за этого полностью закрыт проезд на отрезке улицы Ольги Жилиной от Достоевского до Демьяна Бедного. Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам, например по Семьи Шамшиных.


«Окончание работ запланировано на 7 октября», — уточнили в мэрии.


Перекрытие продлится две с половиной недели
Перекрытие продлится две с половиной недели


Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыта часть улицы Народной в Калининском районе и сужен перекрёсток Блюхера и Геодезической в Ленинском районе.

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