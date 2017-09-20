Улицу в Центральном районе закрыли на две с половиной недели

Водителям придётся объезжать перекрытый участок по соседним улицам

Сегодня, 20 сентября, рабочие перекрыли улицу Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска.







«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.







Работы ведутся возле дома № 108. Из-за этого полностью закрыт проезд на отрезке улицы Ольги Жилиной от Достоевского до Демьяна Бедного. Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам, например по Семьи Шамшиных.







«Окончание работ запланировано на 7 октября», — уточнили в мэрии.





Перекрытие продлится две с половиной недели





Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыта часть улицы Народной в Калининском районе и сужен перекрёсток Блюхера и Геодезической в Ленинском районе.