Улицу в Центральном районе закрыли на две с половиной недели
Сегодня, 20 сентября, рабочие перекрыли улицу Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
Работы ведутся возле дома
«Окончание работ запланировано на 7 октября», — уточнили в мэрии.
Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыта часть улицы Народной в Калининском районе и сужен перекрёсток Блюхера и Геодезической в Ленинском районе.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)