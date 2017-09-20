Новосибирский диггер спас котёнка, провалившегося под землю

Это уже не первый случай спасения животных диггерами
Это уже не первый случай спасения животных диггерами

Новосибирские диггеры из проекта «За Гранью Дозволенного» опубликовали видео спасения котёнка из коллектора в Кольцово. По словам ребят, это уже не первый случай, когда из ливневой канализации приходится спасать животных.


«Это ливневый коллектор, туда сбрасывается вся вода с дорог и, возможно, с озера. Я шёл на съёмки проекта, когда услышал писк котёнка, очень тихий. Прислушался и понял, что это из коллектора. Ну вот и решился достать его. Страшного в этом ничего не видел, ибо хожу по таким местам уже более четырёх лет. Спустился, покорячился, но котёнка достал. Обратил внимание на то, что в коллекторе было много пыли. Это очень необычно. Уже не первый раз мы достаём животных из коллектора, правда, последний подобный случай был очень давно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ диггер Евгений Кочкин.


По словам Евгения, сейчас котёнок находится у него дома. Спаситель ищет возможных хозяев животного или неравнодушных людей, готовых его приютить.


Диггеры вытащили кошку из коллектора в Кольцово


Проект «За Гранью Дозволенного», посвящённый съёмкам в заброшенных местах, 17-летний новосибирец Евгений Кочкин запустил год назад, чтобы показывать горожанам законсервированные заводы, заброшенные воинские части и бомбоубежища — места, куда практически невозможно попасть. Ранее новосибирец скатился по льду в кольцовском коллекторе и заснял это на видео.

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