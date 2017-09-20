Новосибирский диггер спас котёнка, провалившегося под землю

Это уже не первый случай спасения животных диггерами

Новосибирские диггеры из проекта «За Гранью Дозволенного» опубликовали видео спасения котёнка из коллектора в Кольцово. По словам ребят, это уже не первый случай, когда из ливневой канализации приходится спасать животных.





«Это ливневый коллектор, туда сбрасывается вся вода с дорог и, возможно, с озера. Я шёл на съёмки проекта, когда услышал писк котёнка, очень тихий. Прислушался и понял, что это из коллектора. Ну вот и решился достать его. Страшного в этом ничего не видел, ибо хожу по таким местам уже более четырёх лет. Спустился, покорячился, но котёнка достал. Обратил внимание на то, что в коллекторе было много пыли. Это очень необычно. Уже не первый раз мы достаём животных из коллектора, правда, последний подобный случай был очень давно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ диггер Евгений Кочкин.





По словам Евгения, сейчас котёнок находится у него дома. Спаситель ищет возможных хозяев животного или неравнодушных людей, готовых его приютить.





Диггеры вытащили кошку из коллектора в Кольцово





Проект «За Гранью Дозволенного», посвящённый съёмкам в заброшенных местах, 17-летний новосибирец Евгений Кочкин запустил год назад, чтобы показывать горожанам законсервированные заводы, заброшенные воинские части и бомбоубежища — места, куда практически невозможно попасть. Ранее новосибирец скатился по льду в кольцовском коллекторе и заснял это на видео.