Воспитанники детсада на Кропоткина слегли с жаром и странной сыпью

Родители забили тревогу из-за инфекции в детском саду

В детском саду № 448 в Заельцовском районе Новосибирска сразу несколько детей покрылись загадочной сыпью. Родители сомневаются в том, что это ОРВИ, и винят во всём вирус Коксаки.





«У нас за два дня — 14 и 15 сентября — полегла вся группа. Температура очень высокая — под сорок, плохо сбивается, держится сутки-двое. А потом сыпь по всему телу. Сыпь похожа на герпес — водяные пузырьки, некоторым даже сначала ветрянку поставили, но это не ветрянка. Всё это чешется, ребёнок психует, капризничает. Горло очень красное, и на нём тоже сыпь», — описала ситуацию мама одного из заболевших детей, который ходит в пятую группу.





По словам женщины, из восемнадцати детей, которые посещают их группу, не заразились только четверо. Ни насморка, ни кашля у заболевших нет. Врачи ставят им диагноз ОРВИ, но родители сомневаются в правоте докторов.





«Родители уже сами в интернете смотрели информацию, что да как. Похоже на вирус Коксаки. Мы звонили в инфекционную больницу, даже в минздрав, но нам сказали, что в России такого вируса нет, это обычная ОРВИ — просто начался сезон. Да, безусловно, все дети болеют ОРВИ. Но чтобы такая сыпь была и чтобы так повально — мы ещё с этим не сталкивались», — сообщила обеспокоенная мама.





Кисть руки с сыпью





Заведующая детским садом Елена Песковская заверила НГС.НОВОСТИ, что никакой опасности распространившаяся инфекция не представляет — в детском саду работают врачи, которые контролируют ситуацию.







«Это обычная инфекционная история, поскольку вирусы бывают разные: раньше был только один вирус ОРВИ, а сейчас появились, к сожалению, его разновидности. С родителями разговаривали и медики, и воспитатели. Эта проблема была взята под контроль», — пояснила Елена Песковская.







Она не уточнила, сколько именно заболевших в детском саду. По её словам, заражённые дети есть не только в пятой группе, но и в некоторых других. Это единичные случаи, говорит заведующая.







Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова по телефону пояснила НГС.НОВОСТИ, что в регионе действительно наступил сезон энтеровирусных инфекций, обычно он приходится на август и сентябрь. В семейство энтеровирусов входит и вирус Коксаки. Эти инфекции легко лечатся, причём лечение во всех случаях назначается одинаковое, независимо от того, какой из энтеровирусов вызвал заболевание. При этом судить о том, чем именно болеют дети из детского сада № 448, главный инфекционист не взялась.







В прошлом месяце по миру прокатилась волна новостей о том, что вирус Коксаки распространился в Турции. Всё началось 7 августа с публикации на сайте «РЕН ТВ» под заголовком «Турция скрывает эпидемию опасного вируса Коксаки на своих курортах». Телеканал сообщил о 30 заболевших только в одном из турецких отелей. Затем сообщения подхватили другие федеральные СМИ и соцсети. Одну из жительниц Новосибирска новости о вирусе испугали настолько, что она была вынуждена отказаться от запланированной поездки в Турцию.





Как отмечали ранее в Ростуризме, заражение вирусом Коксаки сопровождается высыпаниями на ладонях, ступнях и во рту.