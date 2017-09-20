Во дворе дома на Телецентре поставили памятник мыслителю

ГК «Строитель» достроила жилой комплекс «Аксиома» на улице Костычева, 36, с 18 сентября будущим жителям начали передавать ключи.


Особенностью новостройки стало благоустройство двора: здесь обустроили детский скалодром и построили «геометрический сад», в котором установили скульптуру мыслителя.


Во дворе новостройки посадили мыслителя
Во дворе новостройки посадили мыслителя


Скульптура мыслителя в окружении пирамид, кубов и шаров, очевидно, изображает древнегреческого математика Евклида
Скульптура мыслителя в окружении пирамид, кубов и шаров, очевидно, изображает древнегреческого математика Евклида


«Мы стремились сделать, чтобы во дворе дома было как в парке, чтобы и взрослым, и детям было комфортно проводить в нём время, — прокомментировали в ГК «Строитель». — Там есть детские горки для разных возрастов, скалодром, качели, песочница, множество скамеек и скульптура мыслителя».


Всего в доме 240 квартир, по 10 на этаже. Их площадь варьируется от 24 кв. м в студиях до 70,74 «квадратов» в 3-комнатных квартирах.


Благоустройство двора новостройки
Благоустройство двора новостройки


Около 70% квартир уже продано. Самую недорогую студию площадью 24,9 кв. м на втором этаже можно купить за 1,63 млн рублей, «трёшка» на 18-м этаже обойдётся в 4,39 млн рублей.


На первом этаже дома предусмотрели 5 коммерческих помещений, одно из них заняла управляющая домом компания. Под домом предусмотрен паркинг на 59 машино-мест, парковаться можно и возле дома.


Дом стал первой высоткой в этом районе
Дом стал первой высоткой в этом районе


Дом построили на месте 2-этажного административного здания, сдать его планировали только во II квартале 2018 года. 


ЖК «Аксиома» стал первой 25-этажкой посреди малоэтажного микрорайона Телецентр. Недалеко от него, на улице Серафимовича, строится 26-этажный ЖК «Сибирячка», ближе к улице Титова компания «Строительный трест №43» достраивает жилой комплекс уже меньшей этажности.

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