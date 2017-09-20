Видео: полицейская машина пулей пронеслась по «встречке» на трассе под Новосибирском

Обгон через сплошную линию разметки
Обгон через сплошную линию разметки

Читатель НГС поделился видеозаписью, на которой патрульная машина нарушает правила дорожного движения во время обгона другого авто на трассе в Новосибирской области.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ водитель, представившийся Русланом, ночью 16 сентября он ехал по трассе Р256 из Новосибирска в сторону Алтайского края. Около 2:00 перед поворотом на Черепаново его обогнал автомобиль с синим госномером без включённых проблесковых маячков и сирен. Номер машины водитель не запомнил, но утверждает, что это был автомобиль ДПС. Причём, по наблюдениям Руслана, водитель патрульного автомобиля нарушил правила дорожного движения.


На кадрах с видеорегистратора видно, как полицейский автомобиль пересекает сплошную линию разметки и идёт на обгон. Также на первых секундах видеозаписи можно заметить знак ограничения скорости с цифрой 70. Руслан утверждает, что при обгоне полицейская машина ехала быстрее скоростного ограничения.


«Мы ехали по знакам — 70 километров в час, а автомобиль нас обогнал и довольно быстро удалился вперёд. То есть там явное превышение», — считает водитель.


Нарушение можно заметить на 16-й секунде


В отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области согласились, что машина с синим госномером действительно нарушила правила дорожного движения — пересекла сплошную линию разметки. При этом проблесковые маячки, судя по видео, и вправду не были включены, подтвердили в автоинспекции.


«А насчёт того, что нарушен ли скоростной режим, мы не можем судить. Для этого нужно понимать, с какой скоростью двигается автомобиль [с видеорегистратором], возможно, он со слишком малой скоростью двигается», — рассуждает представитель ГИБДД Константин Шкабарня.


По его словам, нельзя утверждать, что правила дорожного движения нарушила именно патрульная машина ГИБДД. На видео это чётко не просматривается, а синие номера также могут быть у автомобилей полиции или Росгвардии. Кроме того, на видеозаписи нет даты и точного времени съёмки, и это тоже может затруднить идентификацию.


«Поэтому рано какие-то выводы делать. Мы, конечно, попробуем выяснить у себя в ведомстве, попробуем подтвердить или опровергнуть информацию о том, что это наш экипаж. Эти случаи мы не оставляем без внимания. В нашей службе с этим строго, особенно если это касается патрулей ГИБДД», — добавили в отделе пропаганды.


Ранее новосибирская Госавтоинспекция оштрафовала своего коллегу-водителя за то, что он припарковался вторым рядом возле здания полиции и не пристегнулся во время езды.

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