Улица Петухова превратилась в огромную пробку в вечерний час пик

Пробка на Петухова сейчас в обе стороны

Вечером 20 сентября новосибирцы застряли в огромной пробке на улице Петухова в Кировском районе.







«Стоит всё в обе стороны, я в пробке уже час», — рассказал горожанин в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».







По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице Петухова случилось несколько аварий: на пересечении с улицами Хилокской и Николая Грицюка. Ехать по улице можно не быстрее 5–7 километров в час.





«Из-за чего пробка, я так и не понял. Но стоит всё, машины едут даже по трамвайным путям», — рассказал НГС.НОВОСТИ другой новосибирец, добавив, что простоял в пробке больше часа.





Одна из причин пробки на Петухова — несколько аварий





Очевидцы в соцсетях пишут, что одна из причин затора — авария около остановки «Молкомбинат». По данным горожан, там столкнулись «Тойота» и длинномер и перегородили улицу.





Сегодня в 18:20, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 7 баллов. Пробки кроме Петухова образовались на улице Сибиряков-Гвардейцев, Винаповском мосту, Ватутина, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Восходе, площади инженера Будагова.







Сегодня днём на участке улицы Петухова, а также Хилокской, Троллейной и «тёщином языке» уже возникала пробка из-за смертельной аварии: Hyundai и бетономешалка Hino столкнулись лоб в лоб, погиб пассажир легковой машины.

