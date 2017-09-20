Закрывайте форточки: МЧС предупредило новосибирцев о резких порывах ветра

Новосибирцев попросили закрыть форточки из-за сильного ветра
Новосибирцев попросили закрыть форточки из-за сильного ветра

МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятной погоде — новосибирцев попросили закрыть форточки и убрать вещи с балконов из-за надвигающегося сильного ветра.


«По прогнозу синоптиков, в Новосибирске и Новосибирской области 21 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. МЧС призывает жителей быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, а также следить за изменениями погоды.


При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Кроме того, спасатели напомнили, что на улице стоит обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, а машины парковать подальше от столбов и линий электропередачи.


Также МЧС разослало новосибирцам SMS-сообщения с предупреждением. Спасатели напомнили, что в опасной ситуации нужно звонить по телефонам 112 или 101, а также по номеру аварийно-спасательной службы НСО 218-22-32 или номеру единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска 051.


Сегодня утром синоптики сообщали, что температуры завтрашнего дня ещё будут тёплыми по сравнению с грядущим к пятнице похолоданием.

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