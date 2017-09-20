Многодетная сибирячка сделала в Париже пёструю причёску и стала чемпионом среди парикмахеров

Людмила Железнюк в центре в красной футболке
Людмила Железнюк в центре в красной футболке

Новосибирская парикмахер и мама троих детей Людмила Железнюк стала двукратной чемпионкой мира по парикмахерскому искусству.


Чемпионат мира по парикмахерскому искусству OMC Hairworld в Париже завершился 18 сентября. Свои работы в разных номинациях представляли 24 страны. Сборную России на чемпионате представляли 16 человек из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Людмила Железнюк из Новосибирска.


«Я выиграла кубок от генерального спонсора чемпионата — корпорации Takara Belmont (производителя японской профессиональной косметики), за креатив цвета, заняла первое место в номинации "Гала-причёска" и командном зачёте. Россия — законодатель моды, необходимо, чтобы причёски были необычные, важно показать цвет, форму», — рассказала в переписке в WhatsApp с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Людмила Железнюк.


«Гала-причёска», победившая в чемпионате мира
«Гала-причёска», победившая в чемпионате мира


В прошлом году парикмахер выиграла чемпионат России, прошла отбор на участие в чемпионате мира и каждый месяц ездила тренироваться в Москву с тренерами сборной России по парикмахерскому искусству.


Причёска новобрачной работы Людмилы Железнюк на модели слева
Причёска новобрачной работы Людмилы Железнюк на модели слева


«Форму причёски искали в течение года, пробовали разные варианты. В "Гала-причёске" использовались стразы и несколько вееров из волос, окрашенные специальной техникой. Образ продумывается полностью: шьют платье на заказ, все украшения на модели ручной работы. "Гала-причёска" выставляется готовой, а причёска новобрачной делается на площадке за 25 минут», — пояснила парикмахер.



Победители и призёры чемпионата мира получили медали и грамоты. «А также мировое признание. Теперь можно делиться опытом, тренировать, проводить мастер-классы», — добавила Людмила.


Сборная России победила в чемпионате мира по парикмахерскому искусству
Сборная России победила в чемпионате мира по парикмахерскому искусству


Недавно ещё одна новосибирская парикмахер поднялась на пьедестал в финале мирового чемпионата профессионального мастерства — в июне 21-летняя студентка Новосибирского колледжа парикмахерского искусства Анна Кронцева красиво подстригла и сделала интересные причёски пяти манекенам, за что получила бронзовую медаль.

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