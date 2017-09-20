Правительство НСО разыграет в лотерею право убить 35 лосей и больше 150 косуль

Распределять лицензии на охоту доверили электронной системе

Власти Новосибирской области объявили о начале приёма заявок на отстрел сибирской косули и лося — право на охоту разыграют среди двух сотен человек.







В этом году закон обязал чиновников выдавать разрешения на охоту на этих животных с помощью электронной системы, которая использует метод случайной выборки, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.







«Эти изменения помогут снизить напряжённость, связанную с большим количеством желающих получить разрешения на добычу именно этих видов животных. Метод случайной выборки придаст процедуре максимально объективный характер.





Теперь каждой поданной заявке будет присваиваться номер. Приём заявок пройдёт с 25 сентября по 12 октября, 16 октября состоится случайная выборка, и на следующий день на портале нашего ведомства и сайте госуслуг будет опубликован перечень тех, кто получит разрешения на охоту», — пояснил руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Пётр Гога. Разрешения на отстрел других животных по-прежнему выдают в порядке очереди.





Среди других изменений, которые ввёл закон — возможность подать заявку в департамент не только лично, но и через сайт госуслуг.







По данным департамента по охране животного мира, на отстрел косули в этом году выделено 367 квот, на лося — 70 квот. Власти разыграют 50% лицензий.





Остальные квоты распределят между охотниками, которые подкармливали диких животных, делали защитные укрытия, помогали устраивать места гнездования.







«Участие в таких мероприятиях подтверждаются актами о выполненных работах, предоставляются фото- и видеоматериалы. Отмечу, что биотехнические мероприятия — это достаточно трудоёмкие и финансово затратные работы. Поэтому данная категория охотников имеет преимущество в получении разрешений», — отметил Пётр Гога.







Сезон охоты на сибирскую косулю продлится с 1 ноября по 15 декабря, на лося — с 15 ноября по 31 декабря.





2 сентября в Новосибирской области открыли сезон охоты на дичь — новосибирцы получали для этого разрешения на отстрел уток, куропаток и перепелов.