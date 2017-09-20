Байкеры из Новосибирска зарыли в Италии клад с тушёнкой
Новосибирские байкеры, в начале сентября отправившиеся в поездку по странам Европы, добрались до Италии и решили спрятать там клад для будущих путешественников.
Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников пробега, президент мотоклуба 99 percent МС Константин Нельзин, цель всего мероприятия — привлечь внимание путешественников к нетуристической Италии.
Команда спрятала в кладе сувенирную продукцию своего проекта «Погнали! Мир ждёт!», сертификат на ящик тушёнки (её Нельзин называет «незаменимой вещью в любом путешествии») и записку.
«Именно здесь истинная красота страны. В этом я убедился ещё в 2014 году, когда впервые посетил Италию на мотоцикле и останавливался именно в нетуристических местах», — говорит Константин.
Байкеры спрятали клад недалеко от Венеции — посылка помещена в винную бутылку, к ней ведут опознавательные знаки. «Всё очень просто: выходите из ворот агрофермы Da Gas, поворачиваете направо и через 30 метров вы у мостика через канал. За мостиком, слева, дерево, опутанное колючим плющом. У подножия дерева и лежит заветный секрет», — объяснил Константин Нельзин.
Байкер путешествует вместе с женой Людмилой и победительницей розыгрыша на бесплатное место Еленой Кравцевич. Следующей точкой будут Балканы. Из Новосибирска команда стартовала 5 сентября и планирует посетить 19 стран. На двух мотоциклах они преодолеют почти 20 тысяч километров. Проект приурочен к 80-летию Новосибирской области.
Алёна Золотухина
Фото Константина Нельзина