Семье очень тяжело: приставы списали деньги со счёта матери семерых детей

Семья воспитывает семь детей

Отдел судебных приставов в Калининском районе Новосибирска в очередной раз снял деньги с расчётного счёта многодетной матери Анастасии Резниковой, куда поступали пособия на детей.







Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказал муж Резниковой Андрей Андреев, воспитывающий с ней семерых детей.







«Первые средства были сняты месяц назад. Мы подали в Калининский суд, чтобы арест со счёта сняли — нам деньги вернули. 5 сентября вышло определение суда о прекращении дела, потому что конфликт исчерпан. И буквально вчера то же самое — с карты сняли 7 тысяч рублей», — рассказал Андреев.







По его словам, каждый должник должен сам доказывать, что приставы не имеют права описывать его счёт. Но с какой периодичностью нужно носить бумаги и доказывать, что счёт социальный — непонятно, сетует Андреев.





«Семье очень тяжело — у нас семеро детей, живём в центре города. Тяжело совмещать бизнес, воспитание детей и всеми этими разборками заниматься», — возмущён мужчина.







Сегодня Андрей Андреев подал заявление в Калининский районный суд (копия есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ) и намерен оспорить снятие средств с карты.







Андрей Андреев с супругой





Получить комментарий от управления Федеральной службы судебных приставов во время подготовки материала не удалось. В пресс-службе пообещали ответить на запрос в ближайшие несколько дней.







Ещё в 2016 году из-за долга в 300 тысяч рублей по коммунальным платежам, который накопился в квартире родственников семьи, судебные приставы стали списывать со счёта многодетной семьи детские пособия. Дела доходили до суда, но приставы успевали вернуть все списанные деньги, и суд решал не признавать их действия незаконными. Кроме того, в декабре приставы арестовывали счёт социальной карты Андрея Андреева из-за неуплаты транспортного налога за три года, возникшей после продажи грузового автомобиля отца семейства.

