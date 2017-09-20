Новосибирцы связали мужчину, который отказался платить за проезд и избил водителя маршрутки

27-летний мужчина не захотел платить за проезд в транспорте

На остановке «Библиотека» на улице Учительской в Дзержинском районе Новосибирска пассажир, вышедший из маршрутного такси, избил водителя.





По словам очевидцев, водитель маршрутки потребовал от мужчины расплатиться за проезд — в ответ на это пассажир начал толкать шофёра, а потом избил его. Инцидент произошёл утром 19 сентября.





«Сообщение о конфликте между водителем и пассажиром маршрутного такси поступило в полицию около 10 утра, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Пассажир попытался выйти и не заплатить. Сотрудники полиции проводят проверку, и по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».





В ведомстве уточнили, что пассажир — 27-летний уроженец Республики Тыва — задержан.





«Водитель на остановке открыл дверь, и пассажиры начали выходить, — рассказала НГС.НОВОСТИ свидетель инцидента Инна. — Одному водитель закричал: "Молодой человек, за проезд почему не заплатили?". Кричал, кричал, тот не услышал. Водитель поставил машину на "аварийку" и вышел из кабины». По словам очевидцев, пассажир не пытался убежать, но после того, как водитель стал требовать деньги за проезд, стал вести себя неадекватно. «Он (пассажир. — А.И.) начал сначала толкать, потом несколько ударов по лицу руками, водитель упал на землю, разбил лицо, — продолжает Инна. — Поднялся, молодой человек опять начал толкать. Кулаками, ногой по голове бил, и водитель упал лицом вниз рядом с бордюром».





Как пояснила очевидица, после этого из машины выскочили пассажиры, которые разняли драку. После этого дебошир остался на месте, утверждая, что он ничего плохого не сделал. Но когда услышал, что прохожие собираются вызвать полицию, попытался убежать. «Его пассажиры поймали, скрутили и связали. Ноги связали ремнём от сумки», — рассказал свидетель происшествия.





Водитель маршрутки, как уверяют прохожие, долго находился без сознания. Когда мужчина пришёл в себя, он попытался сесть за руль, но свидетели уговорили мужчину дождаться приезда «скорой». В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что пострадавший сейчас находится в больнице.



