Чиновница мэрии позвала новосибирцев на премьеру скандального фильма «Матильда»

«Матильду» покажут в Новосибирске в пятницу, 22 сентября
«Матильду» покажут в Новосибирске в пятницу, 22 сентября

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пригласила горожан на премьеру фильма «Матильда».


«Друзья! Рада первой сообщить, что уже в эту пятницу, 22 сентября, на месяц раньше даты всероссийской премьеры, в Новосибирске пройдет показ кинофильма Алексея Учителя "Матильда"!!! Время и место проведения: 18:00, кинотеатр "Люксор" (ул. Гоголя, 13). Билеты доступны на сайте и в кассах кинотеатра», — написала Анна Терешкова на своей странице в Facebook.


Пост Анны Терешковой в Facebook
Пост Анны Терешковой в Facebook


Фильм «Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ осудила картину и требует запретить её, потому что она порочит образ Николая II, причисленного к лику святых в 1999 году. Церковь поддержала и депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская. 


Во всероссийский прокат фильм выйдет 26 октября. Кроме киносети «Люксор», к показу «Матильды» в Новосибирске готовится кинотеатр «Победа». Не собирается отказываться от проката и новосибирская компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (кинотеатры «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт»), которая ранее получила предупреждения о возможных поджогах из-за планов показать «Матильду».

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