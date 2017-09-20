Полтысячи домов на левом берегу остались без света

Без света жителям частного сектора придётся посидеть примерно до 15:30

Аварии оставили без света почти 500 домов в Ленинском районе Новосибирска, под отключение попал частный сектор и несколько многоэтажных домов в микрорайоне «Западный».







На муниципальном портале «Мой Новосибирск» сообщается, что из-за аварий исчезло электричество в 492 домах Ленинского района.





Под отключение попали сотни домов в частном секторе: в 1-м Экскаваторном переулке, на улицах Клубной, Балластной, Торфяной и ещё на нескольких соседних улицах. Отключилось электричество около 12:00.







«Аварийное отключение. Где-то в 15:00–15:30 должны уже подключение сделать. Там 8 подстанций в отключении», — пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила, представившись жительницей улицы Клубной.







Без электричества остались жители сотен домов





Также, по данным муниципального портала, из-за ещё одной аварии сейчас отключено электричество в многоэтажках Западного микрорайона — в одном доме на улице Невельского и шести домах на Колхидской. Их жители сидят без света с 14:00, вернуть электричество в эти дома энергетики планируют к 17:00.





В Ленинском районе это уже не первое аварийное отключение электроэнергии за последние дни. В минувшее воскресенье из-за аварии на час исчезло электричество в 861 здании.