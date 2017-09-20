Под 73% годовых: сибирячке предложили купить в кредит билет на «Щелкунчика» в оперном

Покупка билетов в кредит на некоторые концерты актуальна для многих: на певца Макса Барского, например, цена билета доходит до 19 200 рублей
Покупка билетов в кредит на некоторые концерты актуальна для многих: на певца Макса Барского, например, цена билета доходит до 19 200 рублей

Жительнице Новосибирска Марии Ерёменко предложили купить билеты в оперный театр на балет «Щелкунчик» в кредит. 


«Я хотела посмотреть, сколько стоят билеты на "Щелкунчика", и меня выкинуло на сервер kassir.ru. И там можно или сразу купить билет, или купить билет в рассрочку. Купить билет в рассрочку предлагают на любое мероприятие в городе… Это вообще прикол! Ещё билеты в рассрочку не покупали, особенно в театры», — рассказала НГС.НОВОСТИ Мария Ерёменко.


Самые дешёвые билеты на балет «Щелкунчик» в оперный театр на 23 сентября стоят 700 рублей, но в продаже оставались билеты только от 900 рублей. В рассрочку билеты по 700 рублей обойдутся покупателю в 826 рублей, указано на сайте. Также там заверяется, что никаких договоров при покупке не оформляется. Кредитная ставка — от 0,2% в день, а выдаётся кредит на 90 дней. 


Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ исполняющий обязанности руководителя компании по продаже билетов kassir.ru Дарья Цимбулова, возможность покупки билетов в кредит появилась летом. Но компания, как заметила Цимбулова, собирает только сервисный сбор, а за финансовую сторону вопроса «билетного кредита» отвечает московский партнёр — ООО МФК «ЭйрЛоанс».


Каким образом контролируется процесс возврата денег по кредиту, если зритель купил билет, а платить перестал, в московской микрофинансовой компании по телефону пояснить не смогли и предложили прислать вопрос по электронной почте.


В начале сентября Центробанк разъяснил новосибирцам, как не попасться на уловки микрокредитных организаций, когда за кредит в небольшую сумму в дальнейшем можно отдать свою квартиру. 

Прочтений: 3065
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено