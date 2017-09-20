Под 73% годовых: сибирячке предложили купить в кредит билет на «Щелкунчика» в оперном

Покупка билетов в кредит на некоторые концерты актуальна для многих: на певца Макса Барского, например, цена билета доходит до 19 200 рублей

Жительнице Новосибирска Марии Ерёменко предложили купить билеты в оперный театр на балет «Щелкунчик» в кредит.







«Я хотела посмотреть, сколько стоят билеты на "Щелкунчика", и меня выкинуло на сервер kassir.ru. И там можно или сразу купить билет, или купить билет в рассрочку. Купить билет в рассрочку предлагают на любое мероприятие в городе… Это вообще прикол! Ещё билеты в рассрочку не покупали, особенно в театры», — рассказала НГС.НОВОСТИ Мария Ерёменко.







Самые дешёвые билеты на балет «Щелкунчик» в оперный театр на 23 сентября стоят 700 рублей, но в продаже оставались билеты только от 900 рублей. В рассрочку билеты по 700 рублей обойдутся покупателю в 826 рублей, указано на сайте. Также там заверяется, что никаких договоров при покупке не оформляется. Кредитная ставка — от 0,2% в день, а выдаётся кредит на 90 дней.







Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ исполняющий обязанности руководителя компании по продаже билетов kassir.ru Дарья Цимбулова, возможность покупки билетов в кредит появилась летом. Но компания, как заметила Цимбулова, собирает только сервисный сбор, а за финансовую сторону вопроса «билетного кредита» отвечает московский партнёр — ООО МФК «ЭйрЛоанс».







Каким образом контролируется процесс возврата денег по кредиту, если зритель купил билет, а платить перестал, в московской микрофинансовой компании по телефону пояснить не смогли и предложили прислать вопрос по электронной почте.







В начале сентября Центробанк разъяснил новосибирцам, как не попасться на уловки микрокредитных организаций, когда за кредит в небольшую сумму в дальнейшем можно отдать свою квартиру.