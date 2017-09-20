В Новосибирске достроили мост, поссоривший жителей двух микрорайонов

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод спорного пешеходного моста через овраг, который соединил улицы Овражная и Танковая, — оно опубликовано на сайте департамента строительства и архитектуры.







Мост перекинули через овраг с улицы Танковая на улицу Овражная





По проекту длина моста составляет 100 м, ширина — 3 м. Максимальная высота свай, на которых устроен пролёт, — 16 м. Переход даёт возможность жителям окружённой оврагом улицы Танковой сократить путь к станции метро «Заельцовская».







Строительство моста началось в январе 2016 года, в том же году его планировали открыть для пешеходов, но из-за конфликта с жителями домов на Овражной и невозможности организации выхода с моста с этой стороны процесс затянулся.







Спуск с моста упирается в забор ЖК «Тихая гавань»





Напомним, жители жилого комплекса «Тихая гавань» на улице Овражной обратились в мэрию с требованием отозвать разрешение на мост: их беспокоило, что транзитные потоки пойдут по территории их комплекса, а строительство повредит искусственную насыпь, на которой построены дома.





Пешеходам приходится держаться за забор, чтобы не свалиться в овраг





Впоследствии ЖК «Тихая гавань» огородили забором, из-за чего строителям не удалось обустроить спуск с моста и вовремя получить разрешение на ввод, хотя фактически проход по мосту был открыт. Весной жители Танковой пожаловались на опасную тропу вдоль забора, опубликовав в Сети видеоролик.







«Первоначальный эскизный проект перехода предполагал, что пешеходы смогут проходить через территорию ЖК "Тихая гавань", однако активное противодействие жителей указанного комплекса не позволило реализовать первоначальные планы, — прокомментировали в ГК «Строитель», которая контролировала строительство перехода. — Для размещения конструкции спуска в пользование застройщика был получен дополнительный земельный участок».





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, мост приняли в эксплуатацию, не решив проблемы спуска с него: люди продолжают ходить по опасной тропе над оврагом, держась за забор и специально прикреплённый к нему поручень на самом крутом участке пути. НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию с просьбой разъяснить ситуацию.