«В Мехико дома разрушены»: сибирячка оказалась в Мексике во время 7-балльного землетрясения

19 сентября в столице Мексики Мехико случилось землетрясение — в это время в городе были и новосибирцы.







«Днём 19 сентября примерно в 13:15 у нас случилось землетрясение 7,1 балла. Пострадал Мехико-сити и штат Морелос», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Плотникова, которая переехала в Мексику из Новосибирска полтора года назад.







Елена работает свадебным фотографом и живёт в пригороде города Куэрнавака, штат Морелос, примерно в часе езды от столицы страны. Уже после землетрясения в дома мексиканцев начали давать электричество, некоторое время с перебоями работала связь — пообщаться с корреспондентом НГС.НОВОСТИ девушка смогла только через соцсеть.





Во время землетрясения Елена была дома и работала. «У меня машина стиральная работала за стенкой, и сначала я подумала, что начался режим отжима и так сильно стало шуметь. Но потом у меня начали падать картины и посыпались фужеры с держателя над барной стойкой. И вот тогда я схватила собаку и побежала», — описала Елена первые минуты после стихийного бедствия.







На улице она увидела своих соседей. По словам Елены, никто не паниковал.







«Качало сильно. Но закончилось все быстро, мне кажется, минуты две. Надо отдать должное всем службам и мексиканцам в целом. Сразу посыпались в "Фейсбуке" вопросы, кому нужна помощь, электричество починили за 8 часов.





На электронку прислали из университета уведомление об отмене занятий. В моём городе пострадало несколько старинных зданий в самом центре, дороги. Так как мы сидели без электроэнергии, я точно ещё не знаю, насколько все серьёзно в моем городе. Видела только, что творится в Мехико, там некоторые дома разрушены», — рассказала Елена.





Публикация от Elena Plotnikova (@siberianlella) Сен 19 2017 в 2:30 PDT





По информации РИА Новости, мощные толчки на юге Мексики достигли Мехико и разрушили порядка 40 зданий. Согласно последним данным, жертвами землетрясения в стране стали 147 человек, в том числе 49 — в Мехико. После стихийного бедствия порядка 4,6 млн человек остались без света.





Одним из наиболее пострадавших от толчков стал престижный район Мексики Кондеса, который в основном состоит из малоэтажных и старых зданий. Многие из них были построены в 1920–1930 годах. Первыми на помощь пострадавшим пришли обычные горожане, бросившие все свои дела и начавшие разбирать завалы еще до прибытия оперативных служб.





РИА Новости отмечает, что россияне при землетрясении не пострадали, но жилья лишились работники российской дипломатической миссии.





Публикация от ABC News (@abcnews) Сен 19 2017 в 2:00 PDT













В декабре 2016 года жительница Новосибирска Юлия Шмакова рассказывала НГС.НОВОСТИ о землетрясении, которое произошло в Китае.