На Лесоперевалке мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В ночь на 20 сентября на 1-й Шоссейной улице в Ленинском районе Новосибирска мотоциклист сбил пешехода.
Авария произошла в 3:52 недалеко от остановки «Лесоперевалка». «Неизвестный мотоциклист двигался по дороге со стороны Энергетиков в сторону 1-й Шоссейной. И возле дома
В ведомстве пояснили, что 36-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где и рассказал об инциденте. У мужчины ушибы головы, левого плеча и голени.
В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают новосибирцев, которые стали свидетелями ДТП. Очевидцев просят позвонить по телефонам 002 или 232-23-19.
В эту же ночь, 20 сентября, с тяжёлыми травмами в больницу был доставлен другой пешеход — его сбила Honda на Троллейной.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой