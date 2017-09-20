На Лесоперевалке мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Пострадавший сам обратился к медикам и полицейским

В ночь на 20 сентября на 1-й Шоссейной улице в Ленинском районе Новосибирска мотоциклист сбил пешехода.





Авария произошла в 3:52 недалеко от остановки «Лесоперевалка». «Неизвестный мотоциклист двигался по дороге со стороны Энергетиков в сторону 1-й Шоссейной. И возле дома № 11 по 1-й Шоссейной совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





В ведомстве пояснили, что 36-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где и рассказал об инциденте. У мужчины ушибы головы, левого плеча и голени.





В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают новосибирцев, которые стали свидетелями ДТП. Очевидцев просят позвонить по телефонам 002 или 232-23-19.





В эту же ночь, 20 сентября, с тяжёлыми травмами в больницу был доставлен другой пешеход — его сбила Honda на Троллейной.