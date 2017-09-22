Томич ищет в Новосибирске очевидцев ДТП, в котором погиб его пасынок

После столкновения с фурой «ГАЗель» буквально рассыпалась на части
После столкновения с фурой «ГАЗель» буквально рассыпалась на части

Томич Игорь Савкин ищет записи видеорегистраторов и очевидцев ДТП на трассе в Болотнинском районе, в котором разбилась «ГАЗель» и погиб его 23-летний пасынок.


ДТП случилось ещё 31 июля на автодороге М53 «Байкал» в районе поста через реку Березовка (это на 136-м километре трассы) примерно в 20:50. Игорь Савкин вместе со своим пасынком Вячеславом Рыжковым ехал на «ГАЗели» из Томска в сторону Новосибирска.


«Я сидел с прищуренными глазами, мы ехали на солнце, был закат. В последний момент я открыл глаза и увидел, что фура выезжает на встречную полосу движения. В итоге она нас протаранила, забросила на отбойники и развернула на 180 градусов. Вячеслав погиб на месте. Меня вытащили из машины, я отделался только ушибом ноги и сотрясением», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Игорь Савкин.


Видеорегистратора не было ни на одном из автомобилей. Сейчас обстоятельства этой аварии выясняют следователи отдела МВД России по Болотнинскому району. Игорь говорит, что побывал у них на приёме уже три раза.


Место ДТП
Место ДТП


«Сейчас по делу объявился свидетель, который утверждает, что ехал за "ГАЗелью" и видел, как наша машина выехала на встречную полосу. А между тем на самой трассе до сих пор видны следы протекторов шин фуры, которые ведут в нашу сторону. Следствие сейчас вроде бы склоняется к тому, что виноват Вячеслав Рыжков. На мои показания внимания [в полиции] не обращают, потому что я якобы спал. Хотя я очнулся перед моментом аварии и всё видел. Я объяснил [следователям], что просто был в шоковом состоянии. Они мне говорят: “Вы уже свои показания дали“», — поделился томич.


Он отметил, что «ГАЗель» находится на штрафстоянке в Болотном и восстановлению не подлежит.


«ГАЗель» смяло и бросило на отбойники — восстановить её уже невозможно 
«ГАЗель» смяло и бросило на отбойники — восстановить её уже невозможно 


Игорь Савкин уверен, что даже спустя почти 2 месяца могут найтись свидетели этого ДТП, которые могут подтвердить его версию в полиции: всех, кто может ему помочь, томич просит позвонить по телефону 8-913-861-75-36.


В прошлом году на этой же трассе произошло другое смертельное ДТП. Семья на Renault Sandero возвращалась с озера Ярового к себе домой в Кемеровскую область. Вместе с 57-летним водителем в машине были его супруга, 9-летняя и 7-летняя внучки. На 108-м км трассы иномарка врезалась в КамАЗ с прицепом, который стоял на этой же полосе. Водитель Renault и двое его пассажиров погибли на месте. Самая маленькая пассажирка попала в больницу с тяжёлыми травмами, через три с небольшим месяца она скончалась в больнице.

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