Смертельная авария на «тёщином языке»: бетономешалка смяла Hyundai
Днём 20 сентября на «тёщином языке» в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Solaris и бетономешалка Hino.
«Hyundai Solaris ехал со стороны Хилокской в сторону Троллейной, не выдержал дистанцию, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бетономешалкой Hino», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Пассажир иномарки, который сидел на заднем сиденье, от травм погиб на месте аварии. Водителя и пассажирку с переднего сиденья с тяжёлыми травмами отвезли в больницу. Hyundai в столкновении смяло так сильно, что спасателям МАСС пришлось разрезать машину, чтобы вытащить водителя.
На «тёщином языке», Хилокской и Троллейной сейчас собралась большая пробка. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, ехать там можно не быстрее 3 км/ч.
Одно из страшных лобовых столкновений несколько дней назад случилось на Северном объезде: «Тойота» выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб на месте аварии.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)