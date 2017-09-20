Смертельная авария на «тёщином языке»: бетономешалка смяла Hyundai

Спасатели разрезали машину, чтобы вытащить водителя
Спасатели разрезали машину, чтобы вытащить водителя

Днём 20 сентября на «тёщином языке» в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Solaris и бетономешалка Hino.


«Hyundai Solaris ехал со стороны Хилокской в сторону Троллейной, не выдержал дистанцию, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бетономешалкой Hino», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Пассажир иномарки, который сидел на заднем сиденье, от травм погиб на месте аварии. Водителя и пассажирку с переднего сиденья с тяжёлыми травмами отвезли в больницу. Hyundai в столкновении смяло так сильно, что спасателям МАСС пришлось разрезать машину, чтобы вытащить водителя.


Hyundai столкнулся с бетономешалкой лоб в лоб
Hyundai столкнулся с бетономешалкой лоб в лоб


На «тёщином языке», Хилокской и Троллейной сейчас собралась большая пробка. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, ехать там можно не быстрее 3 км/ч.


Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка
Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка


Одно из страшных лобовых столкновений несколько дней назад случилось на Северном объезде: «Тойота» выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб на месте аварии.

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