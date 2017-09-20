Мэрия заказала 8500 медалей к юбилею Новосибирска за 3 миллиона

Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска объявило электронный аукцион на изготовление памятного знака «За труд на благо города» в честь 125-летия Новосибирска.


Внешний вид знака должны утвердить на сессии горсовета 27 сентября
Внешний вид знака должны утвердить на сессии горсовета 27 сентября


Власти заказали 8,5 тысячи знаков и футляров к ним за 2 млн 975 тысяч рублей.


Заявки на аукцион будут принимать до 27 сентября, итоги подведут 6 октября.


«В закупке оговаривают размеры, а эскиз передаётся только после заключения договора в течение двух дней. Аукцион будет 6 октября, а 27 сентября на сессии депутаты утвердят эскиз. На изготовление медалей требуется определённое время, а они нужны уже в начале года — с февраля начнутся юбилейные мероприятия, и медали будут вручать», — пояснили в пресс-центре мэрии.


Медаль должна быть диаметром от 34 до 36 мм. На лицевой стороне медали будет надпись «125 лет» и изображены часть Бугринского моста, летящий от него истребитель-бомбардировщик Су-34, а также «элемент, символизирующий науку». На оборотной стороне медали поместят герб Новосибирска и надпись «За труд на благо города». Прямоугольная колодка медали будет с полосами трёх цветов флага Новосибирска: зелёной, голубой и белой.


«Все изображения, надписи и цифры основы памятного знака должны быть объёмными, с отчётливым рельефом 3D, отполированными, глянцевыми», — говорится в документах закупки.


Ранее председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев рассказывал НГС.НОВОСТИ, что вид знака сначала должны утвердить на комиссии по местному самоуправлению, а потом — на сессии горсовета.

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