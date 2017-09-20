Молчание котят: депутаты решили запретить лаять и мяукать по ночам

Новосибирцам придётся следить за тем, чтобы собаки не выли и не лаяли по ночам
Новосибирцам придётся следить за тем, чтобы собаки не выли и не лаяли по ночам

Депутаты решили распространить нормы закона о тишине и на животных — теперь владельцы кошек и собак должны будут контролировать своих питомцев по ночам.


Комитет по госполитике Заксобрания Новосибирской области предложил внести поправки в законы о тишине и административных правонарушениях — законопроект об этом опубликован на сайте областного парламента. 


Владельцы кошек и собак должны будут следить за тем, чтобы их любимцы не шумели и не беспокоили других жильцов. В противном случае для хозяев животных будет предусмотрена административная ответственность.


Соблюдать закон о тишине нужно будет с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Днём кошкам и собакам следует вести себя тихо с 13:00 до 14:00.


Представителем этого законопроекта на всех стадиях рассмотрения в облпарламенте назначен зампредседателя комитета по госполитике Евгений Смышляев. Он не смог прокомментировать корреспонденту НГС.НОВОСТИ поправки в законы, сославшись на занятость.


Новосибирцам время от времени мешают спать не только животные, но и, например, дорожные рабочие или шумные компании во дворах. Житель Калининского района рассказывал редакции НГС.НОВОСТИ, какие неудобства ему доставлял шум дорожной техники, а житель улицы Нарымской и вовсе обстрелял охотничьей дробью с балкона громкую компанию, которая разбудила его в пять утра.

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