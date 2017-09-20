Взрыв в доме многодетной семьи: семилетняя девочка погибла в огне

После того как жильцы выбежали из квартиры, пожарные потушили огонь

Сегодня, 20 сентября, в селе Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области загорелся частный дом — в огне погиб семилетний ребёнок.





По версии следствия, пожар произошёл примерно в 5:30, загорелась веранда в доме на улице Первомайской, точный очаг возгорания ещё не установлен. «Отец с матерью проснулись, стали детей эвакуировать, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного управления СК России. — Они все друг за другом выбегали. В тот момент, когда именно ребёнок пробежал, взрыв произошёл».





В ведомстве уточнили, что взорвался газовый баллон, который стоял на веранде. Остальные члены семьи — супруги и трое детей, одному из которых ещё нет года, и ещё двое 14 и 15 лет — отравились угарным газом. Пострадавшие находятся в больнице. «Точно можем сказать, что их жизни ничего не угрожает. Жить будут все», — подчеркнули в Следственном комитете.





Огонь был потушен пожарной бригадой. На месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить причины возгорания.





За несколько часов до трагедии в Кочковском районе, вечером 19 сентября, загорелся дом на 3-й Воинской улице в Октябрьском районе Новосибирска. В здании погибла квартирантка — женщина успела только позвонить хозяевам дома и сообщить им о пожаре.