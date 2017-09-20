В Ленинском районе на две недели раскопали перекрёсток возле бизнес-центра
С 20 сентября новосибирским водителям стало сложнее проехать по перекрёстку Блюхера и Геодезической в Ленинском районе около бизнес-центра «Геос» — дорогу перекопали из-за ремонта теплотрассы.
«Проезжая часть улицы Геодезической сужена на два метра в районе дома
Объехать перекопанный участок можно по свободным полосам. На перекрёстке уже поставили временные знаки и блоки заграждения.
Также с сегодняшнего дня энергетики из-за ремонта теплотрассы сужают улицу Фрунзе на 7,5 метра около дома
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Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)