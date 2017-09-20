В Ленинском районе на две недели раскопали перекрёсток возле бизнес-центра

Дорогу перекопали из-за ремонта теплотрассы

С 20 сентября новосибирским водителям стало сложнее проехать по перекрёстку Блюхера и Геодезической в Ленинском районе около бизнес-центра «Геос» — дорогу перекопали из-за ремонта теплотрассы.







«Проезжая часть улицы Геодезической сужена на два метра в районе дома № 2/1 , а улица Блюхера — на пять метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Объехать перекопанный участок можно по свободным полосам. На перекрёстке уже поставили временные знаки и блоки заграждения.







Объехать перегороженный перекрёсток можно по свободным полосам



