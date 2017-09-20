Пешеход получил тяжёлые травмы под колёсами Honda на Троллейной

Сбитого мужчину госпитализировали в больницу № 34

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 20 сентября Honda сбила мужчину — его увезли в больницу с серьёзными травмами.







ДТП случилось в 00:14 на улице Троллейной. 26-летний водитель Honda Torneo ехал со стороны улицы 9 Гвардейской Дивизии в сторону улицы Связистов. Напротив дома № 87/1, корпус 1 он сбил мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.





«Личность пешехода пока не установлена. Он госпитализирован с диагнозом "сочетанная травма"», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





Водитель иномарки в объяснительной написал только то, что «ехал по проезжей части после прошедшего дождя со скоростью 40–50 км/ч», добавили в Госавтоинспекции.





В отделе пропаганды областного ГИБДД добавили, что «скорая» увезла мужчину в больницу № 34 .





За последние несколько дней это не первое ДТП, в котором пешеходы получают серьёзные травмы. Так, на выходных в частном секторе Новосибирска рядом с развязкой Бугринского моста 8-летний мальчик на квадроцикле наехал на 6-летнего. Ребёнок оказался в больнице с компрессионным переломом позвоночника.