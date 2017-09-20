Пешеход получил тяжёлые травмы под колёсами Honda на Троллейной

Сбитого мужчину госпитализировали в больницу № 34
Сбитого мужчину госпитализировали в больницу № 34

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 20 сентября Honda сбила мужчину — его увезли в больницу с серьёзными травмами.


ДТП случилось в 00:14 на улице Троллейной. 26-летний водитель Honda Torneo ехал со стороны улицы 9 Гвардейской Дивизии в сторону улицы Связистов. Напротив дома № 87/1, корпус 1 он сбил мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.


«Личность пешехода пока не установлена. Он госпитализирован с диагнозом "сочетанная травма"», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


Водитель иномарки в объяснительной написал только то, что «ехал по проезжей части после прошедшего дождя со скоростью 40–50 км/ч», добавили в Госавтоинспекции.


В отделе пропаганды областного ГИБДД добавили, что «скорая» увезла мужчину в больницу № 34.


За последние несколько дней это не первое ДТП, в котором пешеходы получают серьёзные травмы. Так, на выходных в частном секторе Новосибирска рядом с развязкой Бугринского моста 8-летний мальчик на квадроцикле наехал на 6-летнего. Ребёнок оказался в больнице с компрессионным переломом позвоночника.

Прочтений: 3463
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено