Синоптики назвали последний тёплый день перед внезапным похолоданием

Завтрашний день будет тёплым на фоне грядущего похолодания
Завтрашний день будет тёплым на фоне грядущего похолодания

Завтрашний день, 21 сентября, будет последним тёплым днём перед похолоданием, которое несёт атмосферный фронт.


«Погода скорее всего будет определяться активной циклонической деятельностью, циклон будет перемещаться из районов среднего и северного Урала на восток и юго-восток. Ближайшие дни с этим циклоном мы предполагаем дожди от слабых до умеренных, при порывистом ветре силой до 12–16 метров в секунду. 


Температурный фон ещё завтра достаточно высокий, ночью в пределах от 4 до 9 градусов тепла, днём — от 9 до 14, а по югу — до 19 градусов тепла», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сразу после 21 сентября придёт холодный атмосферный фронт — 22–23 сентября синоптики ждут похолодания.


«Похолодание будет происходить на фоне движения систем пониженного атмосферного давления, вторичных атмосферных фронтов, сначала основной холодный фронт пройдёт, затем вторичные, и они могут вызвать осадки, переходящие в мокрый снег. Температура понизится до 2–7 градусов ночью, местами до –3. А дневные температуры опустятся 22-го числа до 6–11 градусов, а 23 [сентября] в субботу до 7 градусов тепла», — заключил пресс-секретарь.

Прочтений: 13594
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено