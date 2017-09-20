Мэрия назвала высоту будущего ресторана на «Берёзовой роще»


15 сентября, на Кошурникова
15 сентября, на Кошурникова

Мэрия Новосибирска рассказала, каким будет ресторан, для которого на прошлой неделе начали готовить стройплощадку на Кошурникова, 8а.


«Застройщику ООО «ИнвестФуд» (директор Мальцев Дмитрий Сергеевич) выдано разрешение от 8 сентября 2017 года на строительство двухэтажного здания ресторана на 125 посадочных мест», — рассказали в пресс-центр мэрии Новосибирска на запрос НГС.НОВОСТИ.


15 сентября газон возле входа на станцию метро «Берёзовая роща» и дома по адресу Кошурникова,8 — напротив парка «Берёзовая роща» рабочие начали ставить забор.


Мальцев сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что пока не готов рассказывать про свой проект.


«ИнвестФуд» — компания, зарегистрированная в марте 2017 года. Партнёром Дмитрия Мальцева по бизнесу в «СПАРК» указан Константин Ким — ему принадлежит ещё 50 % компании. Также Ким указан как совладелец 6,11 % банка «Взаимодействие» и еще нескольких новосибирских компаний. 

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