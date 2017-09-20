Новосибирцы рассказали, какую музыку слушают на рабочем месте


Только 16 % опрошенных не слушают музыку на рабочем месте 
Только 16 % опрошенных не слушают музыку на рабочем месте 

Больше 70 % новосибирцев положительно относятся к музыке на рабочем месте.


К таким выводам пришли аналитики сайта Зарплата.ру.


«Оказалось, что 43 % горожан слушают музыку на работе постоянно, еще 41 % —  время от времени, а оставшиеся 16 % не слушают вообще. При этом только 60 % опрошенных надевают наушники, остальные же 40 % слушают музыку через динамики», — рассказали в пресс-службе Зарплаты.ру.


В топ-листе исполнителей оказались группы Linkin Park, «Ария» и «Баста». Также новосибирцы оказались неравнодушны к группам Metallica, Queen, «Сплин» и Imagine Dragons. 


Отдельно авторы исследования решили выяснить, как музыка на работе влияет на трудоспособность. 


По мнению 46 % новосибирцев, музыка помогает им сосредоточиться на рабочих задачах, 35 % считают, что она способствует вдохновению, а 25 % просто расслабляются под любимые песни. Только 8 % новосибирцев признались, что музыка отвлекает их от работы.


Если рядом сидящий коллега слушает музыку слишком громко, 46 % не постесняются попросить его убавить звук, 26 % ничего не предпримут, 16 % присоединятся к коллеге и будут слушать музыку вместе с ним, а вот 8 % будут недовольны, но промолчат. 6 % проявят агрессию и включат свою музыку еще громче, отметили в пресс-службе. 


«Самыми любимыми музыкальными стилями новосибирцев оказались поп (48 %), рок (45 %) и инструментальная музыка (33 %). Меньше всего жители нашего города любят хип-хоп (14 %) и транс (13 %)», — пояснили аналитики. 


Новосибирцам нравится не только возможность слушать музыку, но и в принципе удалённая работа. Ранее горожане признались в том, что хотели бы работать небритыми и в пижаме.

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