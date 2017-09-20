ДТП спровоцировали пробки на Винаповском мосту, Богдашке и Волочаевской


Сложные заторы образовались и на левом, и на правом берегах 
Сложные заторы образовались и на левом, и на правом берегах 

Утром 20 сентября аварии стали причиной больших заторов на Винаповском мосту, улице Богдана Хмельницкого и на перекрёстке проспекта Дзержинского и Волочаевской. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 8:20 полностью парализовано движение на Винаповском мосту в сторону площади Маркса. Авария произошла на выезде с моста. 


Скорость потока на Винаповском мосту — 7 км/ч 
Скорость потока на Винаповском мосту — 7 км/ч 


На правом берегу наиболее сложная обстановка сложилась в районе сада им. Дзержинского. Улица Волочаевская встала от Волжского переулка до проспекта Дзержинского, а на самом проспекте движение затруднено на участке от сквера Авиаторов до Ланта-Банка. 


Движение на проспекте Дзержинского практически встало
Движение на проспекте Дзержинского практически встало


Также длинный затор растянулся по улице Богдана Хмельницкого — от Павловского сквера до улицы Танковой. Сама улица Танковая стоит до ЖК Калининский. 


На улице Богдана Хмельницкого случилось сразу две аварии 
На улице Богдана Хмельницкого случилось сразу две аварии 


В целом уровень пробок в городе оценивается на 7 баллов. 


В Новосибирск к середине недели пришла неустойчивая погода с дождями. Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов обращать внимание на погодные условия и соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также быть внимательными и взаимовежливыми.

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