ДТП спровоцировали пробки на Винаповском мосту, Богдашке и Волочаевской
Утром 20 сентября аварии стали причиной больших заторов на Винаповском мосту, улице Богдана Хмельницкого и на перекрёстке проспекта Дзержинского и Волочаевской.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 8:20 полностью парализовано движение на Винаповском мосту в сторону площади Маркса. Авария произошла на выезде с моста.
На правом берегу наиболее сложная обстановка сложилась в районе сада им. Дзержинского. Улица Волочаевская встала от Волжского переулка до проспекта Дзержинского, а на самом проспекте движение затруднено на участке от сквера Авиаторов до Ланта-Банка.
Также длинный затор растянулся по улице Богдана Хмельницкого — от Павловского сквера до улицы Танковой. Сама улица Танковая стоит до ЖК Калининский.
В целом уровень пробок в городе оценивается на 7 баллов.
В Новосибирск к середине недели пришла неустойчивая погода с дождями. Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов обращать внимание на погодные условия и соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также быть внимательными и взаимовежливыми.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова
Скрин yandex.ru/maps