ДТП спровоцировали пробки на Винаповском мосту, Богдашке и Волочаевской





Сложные заторы образовались и на левом, и на правом берегах

Утром 20 сентября аварии стали причиной больших заторов на Винаповском мосту, улице Богдана Хмельницкого и на перекрёстке проспекта Дзержинского и Волочаевской.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 8:20 полностью парализовано движение на Винаповском мосту в сторону площади Маркса. Авария произошла на выезде с моста.





Скорость потока на Винаповском мосту — 7 км/ч





На правом берегу наиболее сложная обстановка сложилась в районе сада им. Дзержинского. Улица Волочаевская встала от Волжского переулка до проспекта Дзержинского, а на самом проспекте движение затруднено на участке от сквера Авиаторов до Ланта-Банка.





Движение на проспекте Дзержинского практически встало





Также длинный затор растянулся по улице Богдана Хмельницкого — от Павловского сквера до улицы Танковой. Сама улица Танковая стоит до ЖК Калининский.





На улице Богдана Хмельницкого случилось сразу две аварии





В целом уровень пробок в городе оценивается на 7 баллов.





В Новосибирск к середине недели пришла неустойчивая погода с дождями. Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов обращать внимание на погодные условия и соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также быть внимательными и взаимовежливыми.