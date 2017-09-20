Власти не будут запрещать прокат «Матильды» в Новосибирске

«Матильда» выйдет в прокат 26 октября

Областные власти не будут вмешиваться в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» в Новосибирске.





Об этом сообщил министр культуры региона Игорь Решетников.





«Запрещать ничего нельзя. Каждый должен принять свое решение, то есть нужно просто довести до людей всю информацию, и пусть они сами решают, смотреть или нет. Это все-таки игровое кино, а не история, чтобы так реагировать», — приводит ТАСС слова министра.





Ранее общественники попросили мэра и губернатора не показывать «Матильду» в Новосибирской области, несмотря на выданное Минкультом прокатное удостоверение. Активисты не согласны с тем, что фильм законно получил прокатное удостоверение. Вчера, 19 сентября, НГС.НОВОСТИ стало известно, что в храме, освящённом в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого, 74 появилось объявление с просьбой воздержаться от просмотра фильма.





«Матильду» планируется выпустить в прокат 26 октября. За полтора месяца до этого киносеть «Люксор» (работает в новосибирском ТЦ «Галерея») уже «открыла предпродажу билетов на премьерные показы фильма.







Между тем Новосибирская компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» получила предупреждения о возможных поджогах, но не отказалась от проката. Кинотеатр «Победа» также планирует организовать показ этого фильма.