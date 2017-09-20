В Новосибирске открывается центр комиксов





Центр распахнет свои двери в 15:00

Сегодня, 20 сентября, в «Новосибирской областной юношеской библиотеке» распахнет двери первый в Сибири «Центр графической культуры». В программе мероприятий: обучение искусству комикса, лекции и неформальные беседы.





«Центр Графической культуры ставит главной задачей знакомство новосибирцев с самой большой в Новосибирске коллекцией комиксов, манга, графических романов известных западных и российских авторов. А также — обучение всех желающих языку и созданию собственных рисованных произведений», — сообщила ведущий библиотекарь НОЮБ Лариса Ракитняская.





Кураторы и преподаватели — известные новосибирские художники. Первыми учениками уникального центра станут ребята из общеобразовательной школы №66, специальной школы для детей с нарушениями речи №116 и подростки из центра «Олеся».



Это уже не первый случай, когда в Новосибирске появляются специализированные площадки для подростков и детей. В середине сентября в «МЕГЕ» открылся развлекательный центр, в котором юным посетителям рассказывают о нелегком труде банкиров и уборщиков.