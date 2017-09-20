В Новосибирске открывается центр комиксов


Центр распахнет свои двери в 15:00
Центр распахнет свои двери в 15:00

Сегодня, 20 сентября, в «Новосибирской областной юношеской библиотеке» распахнет двери первый в Сибири «Центр графической культуры». В программе мероприятий: обучение искусству комикса, лекции и неформальные беседы. 


«Центр Графической культуры ставит главной задачей знакомство новосибирцев с самой большой в Новосибирске коллекцией комиксов, манга, графических романов известных западных и российских авторов. А также — обучение всех желающих языку и созданию собственных рисованных произведений», — сообщила ведущий библиотекарь НОЮБ Лариса Ракитняская.


Кураторы и преподаватели — известные новосибирские художники. Первыми учениками уникального центра станут ребята из общеобразовательной школы №66, специальной школы для детей с нарушениями речи №116 и подростки из центра «Олеся».


Это уже не первый случай, когда в Новосибирске появляются специализированные площадки для подростков и детей. В середине сентября в «МЕГЕ» открылся развлекательный центр, в котором юным посетителям рассказывают о нелегком труде банкиров и уборщиков.

Прочтений: 320
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено