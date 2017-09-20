Александр Карелин отметил юбилей в Горном Алтае





Женская команда на юбилее великого Карелина

Известный новосибирский борец Александр Карелин отметил свой 50-летний юбилей в Горном Алтае. На праздник съехалось около 500 человек, в основном представители российской политической и спортивной элиты.





По информации портала «Новости Горного Алтая», гости прибыли в горноалтайский аэропорт утром, тремя московскими чартерами. Прибывших лично встречали Александр Карелин и глава Республики Алтай Александр Бердников. Среди гостей были замечены двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Светлана Хоркина, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и многие другие выдающиеся спортсмены.









Александр Карелин родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Он трехкратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы. С 1999 года — депутат Госдумы Российской Федерации. Карелин занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки.









Неделю назад в честь юбилея Александра Карелина кавер-группа «Выходной день» записала песню про новосибирского спортсмена. Автором текста стал новосибирец Руслан Глухман. Музыку к песне написали участники коллектива Данила Кобышев и Сергей Плюхин. В записи также приняли участие приглашённые музыканты — Иван Барышев на бас-гитаре, Николай Комягин на барабанах и Денис Никитин на клавишных.