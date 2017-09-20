«Дом загорелся как спичка»: во время пожара в Октябрьском районе погибла женщина

Соседи пытались потушить пожар из шлангов
Соседи пытались потушить пожар из шлангов

Вечером 19 сентября на 3-й Воинской улице в Октябрьском районе Новосибирска загорелся жилой дом. По словам очевидцев, в загоревшемся здании находилась женщина, которая успела позвонить хозяевам дома и сообщить о пожаре.


«Дом загорелся как спичка. Начала гореть крыша. Мы даже не думали, что в доме кто-то был, когда я проходила мимо — света в окнах не было. Как оказалось, в доме осталась женщина. Приехала хозяйка дома, который снимала погибшая. Она пояснила, что ей был звонок от женщины. Она быстро прокричала, что горит дом и чтобы вызывали "скорую". После чего на звонки она больше не отвечала. Ее вынесли пожарные из дома и накрыли», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Анна.


По словам очевидцев, до приезда пожарных возгорание пытался потушить парень из соседнего дома.


«На участок залез какой-то парень, поднял шланг на участке и пробовал тушить, затем приехала "скорая" и пожарные. Дом сгорел быстро, как спичка. К приезду пожарных там почти ничего не осталось», — рассказывает очевидец Вадим.

Очевидцы сообщили, что огонь перекинулся на близлежащие постройки: на соседнем участке загорелась баня, однако её быстро потушили. Сейчас в соседних домах отключено электричество, а вокруг сгоревшего дома выставлено оцепление. 


Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Новосибирской области не удалось.


На минувшей неделе частный дом сгорел в Заельцовском районе Новосибирска, на улице Сухарной. Этот пожар, по счастливой случайности, обошёлся без жертв.  

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