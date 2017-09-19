Объявлены цены на кроссоверную Lada Vesta

Самый дешёвый универсал Lada Vesta SW в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором и механикой будет стоить 639 900 рублей, сообщает АВТОВАЗ. Цена универсала повышенной проходимости Vesta SW Cross стартует с 755 900 рублей.





«Уже в минимальном оснащении универсал Vesta SW имеет две подушки безопасности, систему электронного контроля устойчивости с антипробуксовкой и ассистентом старта на подъеме, систему ЭРА-Глонасс, парктроник, дневные ходовые огни, противоугонную сигнализацию, запираемый лючок бензобака», — сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.





Кроссоверная Vesta SW Cross в начальной комплектации Luxe имеет регулировку руля по вылету и высоте, водительское кресло с регулировками по высоте и поясничной опорой, климат-контроль, трехступенчатый обогрев передних сидений, электрозеркала, аудиосистему, обогрев лобовика, датчик дождя.





Далее идут варианты с более богатыми комплектациями, роботизированной КП и мощным мотором 1,8 литра. В максимуме цена Vesta SW достигает 804 900 рублей, а Vesta SW Cross — 847 900 рублей.







