Honda Accord и Renault Logan сошлись в жёстком ДТП на Сибиряков-Гвардейцев
Вечером 19 сентября Honda Accord и Renault Logan сошлись в жёстком ДТП на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда в Кировском районе Новосибирска.
«Столкновение произошло в 22:20 на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда. Участники двигались навстречу друг другу по Сибиряков-Гвардейцев: "Хонда" — со стороны улицы Мира, "Рено" — со стороны площади Кирова. Водитель "Хонды" утверждает, что выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора и в этот момент перед ним начал разворачиваться "Рено"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По словам очевидцев, водителя Renault Logan госпитализировали врачи «скорой помощи».
Серьезные ДТП — не редкость для Новосибирска. В прошлом месяце на Северном объезде произошла авария: «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ. Пассажирка иномарки погибла, ещё трое человек из этого же авто попали в больницу.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus
Видео предоставлено очевидцем