Honda Accord и Renault Logan сошлись в жёстком ДТП на Сибиряков-Гвардейцев


Столкновение произошло в 22:20
Столкновение произошло в 22:20

Вечером 19 сентября Honda Accord и Renault Logan сошлись в жёстком ДТП на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда в Кировском районе Новосибирска. 


«Столкновение произошло в 22:20 на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда. Участники двигались навстречу друг другу по Сибиряков-Гвардейцев: "Хонда" — со стороны улицы Мира, "Рено" — со стороны площади Кирова. Водитель "Хонды" утверждает, что выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора и в этот момент перед ним начал разворачиваться "Рено"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам очевидцев, водителя Renault Logan госпитализировали врачи «скорой помощи». 


Водитель Renault Logan совершал разворот


Серьезные ДТП — не редкость для Новосибирска. В прошлом месяце на Северном объезде произошла авария: «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ. Пассажирка иномарки погибла, ещё трое человек из этого же авто попали в больницу.

Прочтений: 1582
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено