Honda Accord и Renault Logan сошлись в жёстком ДТП на Сибиряков-Гвардейцев





Столкновение произошло в 22:20

Вечером 19 сентября Honda Accord и Renault Logan сошлись в жёстком ДТП на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда в Кировском районе Новосибирска.





«Столкновение произошло в 22:20 на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда. Участники двигались навстречу друг другу по Сибиряков-Гвардейцев: "Хонда" — со стороны улицы Мира, "Рено" — со стороны площади Кирова. Водитель "Хонды" утверждает, что выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора и в этот момент перед ним начал разворачиваться "Рено"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По словам очевидцев, водителя Renault Logan госпитализировали врачи «скорой помощи».





Водитель Renault Logan совершал разворот





Серьезные ДТП — не редкость для Новосибирска. В прошлом месяце на Северном объезде произошла авария: «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ. Пассажирка иномарки погибла, ещё трое человек из этого же авто попали в больницу.