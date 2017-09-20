Летний шум заставил новосибирцев продать квартиры в тихом центре

Шум в центре города заставил владельцев квартир искать более спокойные районы

Аналитики N1.RU оценили, как за год изменилось число квартир в продаже возле площади Ленина. Оказалось, что в районе улиц Вокзальная магистраль, проспект Димитрова и Щетинкина количество вариантов выросло на 42 % — с 19 до 27.







Средняя цена квартиры в районе центральной площади составляет 4,4 млн рублей — за год она упала на 8 %, при этом стоимость одного «квадрата», наоборот, выросла на 4,4 %.







По предположению экспертов, жители центра, в том числе улицы Ленина, на которую приходится больше половины вариантов, стремятся переехать в более комфортные места. «Не исключено, что для какой-то части собственников бурная ночная жизнь этим летом могла стать импульсом к смене места жительства», — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.







В течение полутора месяцев в качестве эксперимента улица Ленина становилась пешеходной на выходные. Это решение городских властей было бурно раскритиковано местными жителями: они жаловались на слишком громкую музыку и плохую организацию, и даже провели собрание, чтобы выразить свой протест мэрии. Несмотря на это, в мэрии рассматривают вариант ограничения проезда по улице ещё и в новогодние праздники. В перспективе улица должна стать частью променада, который соединит центр города с набережной.