Летний шум заставил новосибирцев продать квартиры в тихом центре

Шум в центре города заставил владельцев квартир искать более спокойные районы
Шум в центре города заставил владельцев квартир искать более спокойные районы

Аналитики N1.RU оценили, как за год изменилось число квартир в продаже возле площади Ленина. Оказалось, что в районе улиц Вокзальная магистраль, проспект Димитрова и Щетинкина количество вариантов выросло на 42 % — с 19 до 27.


Средняя цена квартиры в районе центральной площади составляет 4,4 млн рублей — за год она упала на 8 %, при этом стоимость одного «квадрата», наоборот, выросла на 4,4 %.


По предположению экспертов, жители центра, в том числе улицы Ленина, на которую приходится больше половины вариантов, стремятся переехать в более комфортные места. «Не исключено, что для какой-то части собственников бурная ночная жизнь этим летом могла стать импульсом к смене места жительства», — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


В течение полутора месяцев в качестве эксперимента улица Ленина становилась пешеходной на выходные. Это решение городских властей было бурно раскритиковано местными жителями: они жаловались на слишком громкую музыку и плохую организацию, и даже провели собрание, чтобы выразить свой протест мэрии. Несмотря на это, в мэрии рассматривают вариант ограничения проезда по улице ещё и в новогодние праздники. В перспективе улица должна стать частью променада, который соединит центр города с набережной. 

Прочтений: 454
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено