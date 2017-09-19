Новые ограждения на площади Калинина привели к давке на тротуарах

Новые ограждения мешают пассажирам общественного транспорта

Ограждения тротуаров на площади Калинина в Заельцовском районе вызвали негативную реакцию у новосибирцев. Из-за установки заборов пешеходы не могут подступиться к остановке и опаздывают на общественный транспорт.







«Снова смонтировали ограждения по всему периметру площади Калинина. Загородив остановку, они просто выгнали народ на проезжую часть! Подъезжает, выпускает пассажиров, которые, выходя, упираются в этот забор, тут же им навстречу толпа бежит на посадку», — пожаловалась корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница Наталья.





Женщина сообщила, что с подобной проблемой столкнулись жители микрорайона «Снегири», где такие ограждения были установлены ещё зимой.





«Этой зимой микрорайон "Снегири", к ужасу местных жителей, стал счастливым обладателем такого чуда. Теперь у нас вот такой замечательный пешеходный переход, а зимой и весной там ледяная гора высотой в полметра, с которой люди скатываются прямо под колеса автобусов. Почему именно забор? Почему не металлические столбики? Они не снизят маневренность пассажиров общественного транспорта, но уберегут тротуары от паркующихся на них авто», — резюмировала женщина.





13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на 8-полосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру.