Новые ограждения на площади Калинина привели к давке на тротуарах

Новые ограждения мешают пассажирам общественного транспорта
Новые ограждения мешают пассажирам общественного транспорта

Ограждения тротуаров на площади Калинина в Заельцовском районе вызвали негативную реакцию у новосибирцев. Из-за установки заборов пешеходы не могут подступиться к остановке и опаздывают на общественный транспорт. 


«Снова смонтировали ограждения по всему периметру площади Калинина. Загородив остановку, они просто выгнали народ на проезжую часть! Подъезжает, выпускает пассажиров, которые, выходя, упираются в этот забор, тут же им навстречу толпа бежит на посадку», — пожаловалась корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница Наталья.


Женщина сообщила, что с подобной проблемой столкнулись жители микрорайона «Снегири», где такие ограждения были установлены ещё зимой.


«Этой зимой микрорайон "Снегири", к ужасу местных жителей, стал счастливым обладателем такого чуда. Теперь у нас вот такой замечательный пешеходный переход, а зимой и весной там ледяная гора высотой в полметра, с которой люди скатываются прямо под колеса автобусов. Почему именно забор? Почему не металлические столбики? Они не снизят маневренность пассажиров общественного транспорта, но уберегут тротуары от паркующихся на них авто», — резюмировала женщина. 


13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на 8-полосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру.

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