Три сибирячки из офисов начали борьбу за миллион рублей на всероссийском конкурсе

Участница конкурса Татьяна Смирнова

Три новосибирские офисные сотрудницы попали в полуфинал всероссийского конкурса красоты «Мисс Офис» — девушки готовятся к интернет-голосованию и надеются выиграть 1 миллион рублей.







Новосибирск на всероссийском конкурсе представляют три девушки: Александра Бирская, Анастасия Шапошникова и Татьяна Смирнова. Девушек выбрали на кастинге в ТЦ «Сан Сити» в марте.







С 20 сентября на сайте конкурса «Мисс Офис» начинается интернет-голосование, а уже 16 октября жюри конкурса объявят 25 финалисток, которые поедут в Москву бороться за 1 миллион рублей. Всего в конкурсе принимают участие 94 офисные сотрудницы.







Перед началом голосования новосибирские конкурсантки рассказали НГС.НОВОСТИ, кем они работают, чем увлекаются и как готовятся к «Мисс Офис».







29-летняя Александра Бирская закончила НГУЭУ и сейчас руководит салоном продажи и аренды вечерних платьев Royal Dresses. В самопрезентации девушка написала, что любит красоту во всём и с самого детства занимается спортом.







Александра Бирская руководит салоном продажи и аренды вечерних платьев





«Я любительница конкурсов, потому что это всегда новые цели, новые достижения, самореализация, совершенствование. Я решила, что хватит тянуть, надо участвовать. Я до последнего не знала, как будет проходить интернет-голосование, но мне понравились условия: можно голосовать каждый день и за трёх девушек. Это честно, что ты отдаешь свой голос еще кому-то», — рассказала Александра.







28-летняя Анастасия Шапошникова — специалист в области моды, занимается продажей и презентацией продукции для красоты и молодости Vilavi.







Анастасия Шапошникова занимается продажей продукции для красоты





«Своим главным достижением в жизни считаю рождение двух замечательных девочек. Своим главным достоинством — позитивное отношение к жизни и обладание чувством юмора», — написала Анастасия в графе анкеты «О себе».







А 25-летняя Татьяна Смирнова училась на «финансовом менеджменте» Новосибирского гуманитарного института, с 14 лет принимала участие в модельных показах и фотосессиях.







Татьяна Смирнова работает в студии корпоративной рекламы





«На конкурс меня пригласило модельное агентство "Русский блеск", я не стала раздумывать долго и согласилась. Я работаю в студии корпоративной рекламы "С. О. К.", состою в труппе семейно-музыкального театра "Диез" — у нас такой маленький коллектив, мы поём, танцуем, занимаемся актёрским мастерством. Ещё люблю спорт — хожу в тренажёрный зал», — рассказала о себе Татьяна.







Девушка призналась, что уже разослала информацию о начале голосования всем родственникам, друзьям и коллегам. «Все надеются, что пройду в финал. Потому что знакомые хотят, чтобы я показала себя, рассказала, какие мы, офисные работники, бываем. Потому что мы не просто офисный планктон, а мы двигаемся, живём, активно участвуем в жизни города», — уверена Татьяна Смирнова.

