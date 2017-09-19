Маршрут троллейбуса закрыли до конца месяца из-за ремонта теплотрассы
С 20 сентября в Новосибирске десять дней не будет ходить троллейбус
Движение приостановлено с 20 по 30 сентября.
«На этот период проезжая часть четной стороны улицы Фрунзе напротив здания 15"а" будет сужена на 3,5 метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
Маршрут троллейбуса
Тогда в мэрии говорили, что вместо троллейбуса можно будет воспользоваться автобусом
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)