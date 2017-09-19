Маршрут троллейбуса закрыли до конца месяца из-за ремонта теплотрассы

Троллейбус № 36 не будет ходить до 30 сентября

С 20 сентября в Новосибирске десять дней не будет ходить троллейбус № 36 «Улица Лазурная – станция метро "Заельцовская"».







Движение приостановлено с 20 по 30 сентября.







«На этот период проезжая часть четной стороны улицы Фрунзе напротив здания 15"а" будет сужена на 3,5 метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.







Маршрут троллейбуса № 36 из-за ремонта теплотрассы в последний раз закрывали на полмесяца в мае.





Место сужения дороги отмечено красным



