Маршрут троллейбуса закрыли до конца месяца из-за ремонта теплотрассы

Троллейбус № 36 не будет ходить до 30 сентября
Троллейбус № 36 не будет ходить до 30 сентября

С 20 сентября в Новосибирске десять дней не будет ходить троллейбус № 36 «Улица Лазурная – станция метро "Заельцовская"».


Движение приостановлено с 20 по 30 сентября.


«На этот период проезжая часть четной стороны улицы Фрунзе напротив здания 15"а" будет сужена на 3,5 метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.


Маршрут троллейбуса № 36 из-за ремонта теплотрассы в последний раз закрывали на полмесяца в мае.


Место сужения дороги отмечено красным
Место сужения дороги отмечено красным


Тогда в мэрии говорили, что вместо троллейбуса можно будет воспользоваться автобусом № 95 «ПКиО "Заельцовский" – улица Татьяны Снежиной» либо маршрутками № 2 «Вокзал "Новосибирск-Главный" – улица Татьяны Снежиной» и № 46 «Улица Железнодорожная – улица Татьяны Снежиной». Схемы движения этих маршрутов остаются без изменений.

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