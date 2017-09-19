До метро два шага: в правительстве объяснили, зачем департамент по тарифам снял офис у энергетиков

Из-за нехватки свободных денег в бюджете офисы у энергетиков чиновники арендовали только на месяц
Из-за нехватки свободных денег в бюджете офисы у энергетиков чиновники арендовали только на месяц

Власти Новосибирской области рассказали о том, почему чиновники регионального департамента по тарифам переехали в одно здание с «Новосибирскэнергосбытом».


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в областном учреждении «Управление контрактной системы», департамент по тарифам обратился к ним с просьбой подобрать офисное помещение для аренды. Ведомству понадобился офис в Центральном районе Новосибирска общей площадью не меньше 617,4 кв. м.


При этом чиновники хотели, чтобы это здание было расположено не дальше чем в 600 метрах от метро.


Управление контрактной системы направило запросы в несколько организаций, у которых можно было бы арендовать офис на срок с 1 по 30 сентября. «Ответы на запросы поступили от двух организаций — на сумму 370 440 рублей и 458 800 рублей», — рассказали в учреждении.


В итоге управление контрактной системы выбрало вариант подешевле, который ему предложило ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Контракт с единственным поставщиком власти заключили только на один месяц из-за нехватки свободных денег в бюджете.


«Вопрос о заключении контракта на аренду нежилого помещения на последующий период будет рассмотрен в ближайшее время в соответствии с требованиями закона о контрактной системе», — сообщили в управлении контрактной системы.


В здание на улице Некрасова, 54 департамент по тарифам переехал с улицы Фрунзе, 96. Ранее стало известно, что чиновники арендовали у «Новосибирскэнергосбыта» 617,4 кв. м на 3-м этаже здания. Месячная аренда обошлась областному бюджету в 370 440 рублей.

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