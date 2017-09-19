До метро два шага: в правительстве объяснили, зачем департамент по тарифам снял офис у энергетиков
Власти Новосибирской области рассказали о том, почему чиновники регионального департамента по тарифам переехали в одно здание с «Новосибирскэнергосбытом».
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в областном учреждении «Управление контрактной системы», департамент по тарифам обратился к ним с просьбой подобрать офисное помещение для аренды. Ведомству понадобился офис в Центральном районе Новосибирска общей площадью не меньше 617,4 кв. м.
При этом чиновники хотели, чтобы это здание было расположено не дальше чем в 600 метрах от метро.
Управление контрактной системы направило запросы в несколько организаций, у которых можно было бы арендовать офис на срок с 1 по 30 сентября. «Ответы на запросы поступили от двух организаций — на сумму
В итоге управление контрактной системы выбрало вариант подешевле, который ему предложило ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Контракт с единственным поставщиком власти заключили только на один месяц из-за нехватки свободных денег в бюджете.
«Вопрос о заключении контракта на аренду нежилого помещения на последующий период будет рассмотрен в ближайшее время в соответствии с требованиями закона о контрактной системе», — сообщили в управлении контрактной системы.
В здание на улице Некрасова, 54 департамент по тарифам переехал с улицы Фрунзе, 96. Ранее стало известно, что чиновники арендовали у «Новосибирскэнергосбыта» 617,4 кв. м на 3-м этаже здания. Месячная аренда обошлась областному бюджету в
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Ольга Хмелевская
Скриншот google.ru/maps