До метро два шага: в правительстве объяснили, зачем департамент по тарифам снял офис у энергетиков

Из-за нехватки свободных денег в бюджете офисы у энергетиков чиновники арендовали только на месяц

Власти Новосибирской области рассказали о том, почему чиновники регионального департамента по тарифам переехали в одно здание с «Новосибирскэнергосбытом».







Как сообщили НГС.НОВОСТИ в областном учреждении «Управление контрактной системы», департамент по тарифам обратился к ним с просьбой подобрать офисное помещение для аренды. Ведомству понадобился офис в Центральном районе Новосибирска общей площадью не меньше 617,4 кв. м.





При этом чиновники хотели, чтобы это здание было расположено не дальше чем в 600 метрах от метро.







Управление контрактной системы направило запросы в несколько организаций, у которых можно было бы арендовать офис на срок с 1 по 30 сентября. «Ответы на запросы поступили от двух организаций — на сумму 370 440 рублей и 458 800 рублей», — рассказали в учреждении.







В итоге управление контрактной системы выбрало вариант подешевле, который ему предложило ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Контракт с единственным поставщиком власти заключили только на один месяц из-за нехватки свободных денег в бюджете.







«Вопрос о заключении контракта на аренду нежилого помещения на последующий период будет рассмотрен в ближайшее время в соответствии с требованиями закона о контрактной системе», — сообщили в управлении контрактной системы.





