Кафе у Гарика: сибирячка открывает ресторан в стиле Comedy Club

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» откроется Comedy Café столичной сети заведений, которые работают под брендом известного шоу канала ТНТ.







В «Сан Сити» новое заведение займёт место закрывшейся блинной

Факт заключения договора с арендатором подтвердили в администрации ТРЦ. Заведение займёт место кафе «Сибирские блины», закрывшегося здесь ещё в прошлом году.







Кафе открывает новосибирская предпринимательница Татьяна Суханова. По её словам, это будет её первый опыт в бизнесе. Ранее она работала в госструктурах.







«Я давняя поклонница Comedy Club. Когда решила, что хочу заняться ресторанным бизнесом, стала искать варианты франшизы и, узнав, что существует такой проект, решила, что это хороший вариант», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ создательница первого новосибирского Comedy Café.







Пример интерьера кафе в Альметьевске





Сейчас в России работает 12 Comedy Café в 11 городах, в том числе 2 — в Москве. Сеть развивается по франчайзингу. По данным сайта сети, затраты при открытии кафе в ТРЦ составляют не менее 2,2 млн рублей. После открытия владелец должен платить владельцу бренда 3 % от оборота вне зависимости от прибыльности заведения.







Как можно понять из представленного на сайте сети меню, какой-то отчётливой кулинарной специализации у Comedy Café нет — здесь можно заказать и пиццу, и роллы, и жаренное на гриле мясо, и лапшу в коробочках. Порция пиццы от 400 граммов стоит в среднем 450 рублей, горячее — около 400 рублей, эспрессо — 110 рублей.







Сеть развивает российский ресторанный холдинг BCA Group. Как пояснила представитель этой компании Татьяна Азарова, набор блюд и цены для конкретного кафе покупатель франшизы может определять на своё усмотрение.





Экраны с роликами из шоу позволят поклонникам не отрываться от кумиров даже за поглощением роллов и пиццы





Связь с известным телешоу в новосибирском заведении будет проявляться в оформлении интерьера, а на экранах в зале будут демонстрироваться скетчи из Comedy Club. В заведениях более крупного формата, с отдельными помещениями и сценой, предусмотрены выступления резидентов шоу.





Использование раскрученных шоу-бизнесом имён и названий в общепите широко практикуется во всём мире. В России одним из последних примеров подобного рода можно считать сеть бургерных Black Star — эта марка принадлежит певцу Тимати. В Новосибирске кафе и ресторанов с названиями, известными по телешоу, пока нет, однако в 2013 году в ТРЦ «Сибирский Молл» открылся магазин С&С by Olga Buzova — совместный проект со звездой шоу «Дом-2». В том же году в ТРЦ «Аура» заработал магазин одежды уже упомянутого бренда Black Star.