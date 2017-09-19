Кафе у Гарика: сибирячка открывает ресторан в стиле Comedy Club

В новосибирском ТРЦ «Сан Сити» откроется Comedy Café столичной сети заведений, которые работают под брендом известного шоу канала ТНТ.


В «Сан Сити» новое заведение займёт место закрывшейся блинной
В «Сан Сити» новое заведение займёт место закрывшейся блинной

Факт заключения договора с арендатором подтвердили в администрации ТРЦ. Заведение займёт место кафе «Сибирские блины», закрывшегося здесь ещё в прошлом году.


Кафе открывает новосибирская предпринимательница Татьяна Суханова. По её словам, это будет её первый опыт в бизнесе. Ранее она работала в госструктурах.


«Я давняя поклонница Comedy Club. Когда решила, что хочу заняться ресторанным бизнесом, стала искать варианты франшизы и, узнав, что существует такой проект, решила, что это хороший вариант», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ создательница первого новосибирского Comedy Café.


Пример интерьера кафе в Альметьевске
Пример интерьера кафе в Альметьевске


Сейчас в России работает 12 Comedy Café в 11 городах, в том числе 2 — в Москве. Сеть развивается по франчайзингу. По данным сайта сети, затраты при открытии кафе в ТРЦ составляют не менее 2,2 млн рублей. После открытия владелец должен платить владельцу бренда 3 % от оборота вне зависимости от прибыльности заведения.


Как можно понять из представленного на сайте сети меню, какой-то отчётливой кулинарной специализации у Comedy Café нет — здесь можно заказать и пиццу, и роллы, и жаренное на гриле мясо, и лапшу в коробочках. Порция пиццы от 400 граммов стоит в среднем 450 рублей, горячее — около 400 рублей, эспрессо — 110 рублей. 


Сеть развивает российский ресторанный холдинг BCA Group. Как пояснила представитель этой компании Татьяна Азарова, набор блюд и цены для конкретного кафе покупатель франшизы может определять на своё усмотрение.


Экраны с роликами из шоу позволят поклонникам не отрываться от кумиров даже за поглощением роллов и пиццы
Экраны с роликами из шоу позволят поклонникам не отрываться от кумиров даже за поглощением роллов и пиццы


Связь с известным телешоу в новосибирском заведении будет проявляться в оформлении интерьера, а на экранах в зале будут демонстрироваться скетчи из Comedy Club. В заведениях более крупного формата, с отдельными помещениями и сценой, предусмотрены выступления резидентов шоу.


Использование раскрученных шоу-бизнесом имён и названий в общепите широко практикуется во всём мире. В России одним из последних примеров подобного рода можно считать сеть бургерных Black Star — эта марка принадлежит певцу Тимати. В Новосибирске кафе и ресторанов с названиями, известными по телешоу, пока нет, однако в 2013 году в ТРЦ «Сибирский Молл» открылся магазин С&С by Olga Buzova — совместный проект со звездой шоу «Дом-2». В том же году в ТРЦ «Аура» заработал магазин одежды уже упомянутого бренда Black Star.

Прочтений: 3024
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено