На перекрытой улице Народной разрешили двустороннее движение

На перекрытой улице Народной поставили знаки «Двустороннее движение»

Теплоэнергетики на три дня перекрыли участок улицы Народной в Калининском районе Новосибирска.







По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, сегодня, 19 сентября, бетонные блоки с обеих сторон перекрыли въезд на участок улицы Народной от дома № 27 до улицы Танковой. При этом на перекрытом участке выставлены знаки «Двустороннее движение».







«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что работы завершатся 21 сентября, а пока объехать перекрытый участок можно по улице Богдана Хмельницкого.







Водители могут объехать закрытый участок по соседней улице





В АО «СИБЭКО» добавили, что жители домов, которые стоят на перекрытом участке, могут заехать на Народную по внутриквартальным проездам. А благодаря временным знакам «Двустороннее движение» водители могут ездить по огороженному участку не только со стороны улицы Танковой, но и к ней.







«Жители домов на улице Народной (к примеру, дома на Народной, 8) могут подъезжать к своим домам от Калининской администрации с улицы Богдана Хмельницкого», — пояснили в «СИБЭКО».



