На перекрытой улице Народной разрешили двустороннее движение
Теплоэнергетики на три дня перекрыли участок улицы Народной в Калининском районе Новосибирска.
По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, сегодня, 19 сентября, бетонные блоки с обеих сторон перекрыли въезд на участок улицы Народной от дома
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что работы завершатся 21 сентября, а пока объехать перекрытый участок можно по улице Богдана Хмельницкого.
В АО «СИБЭКО» добавили, что жители домов, которые стоят на перекрытом участке, могут заехать на Народную по внутриквартальным проездам. А благодаря временным знакам «Двустороннее движение» водители могут ездить по огороженному участку не только со стороны улицы Танковой, но и к ней.
«Жители домов на улице Народной (к примеру, дома на Народной, 8) могут подъезжать к своим домам от Калининской администрации с улицы Богдана Хмельницкого», — пояснили в «СИБЭКО».
Также из-за ремонта теплотрассы сейчас сужен участок улицы Советской возле дома
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)