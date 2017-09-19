На перекрытой улице Народной разрешили двустороннее движение

На перекрытой улице Народной поставили знаки «Двустороннее движение»
На перекрытой улице Народной поставили знаки «Двустороннее движение»

Теплоэнергетики на три дня перекрыли участок улицы Народной в Калининском районе Новосибирска.


По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, сегодня, 19 сентября, бетонные блоки с обеих сторон перекрыли въезд на участок улицы Народной от дома № 27 до улицы Танковой. При этом на перекрытом участке выставлены знаки «Двустороннее движение».


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что работы завершатся 21 сентября, а пока объехать перекрытый участок можно по улице Богдана Хмельницкого.


Водители могут объехать закрытый участок по соседней улице
Водители могут объехать закрытый участок по соседней улице


В АО «СИБЭКО» добавили, что жители домов, которые стоят на перекрытом участке, могут заехать на Народную по внутриквартальным проездам. А благодаря временным знакам «Двустороннее движение» водители могут ездить по огороженному участку не только со стороны улицы Танковой, но и к ней.


«Жители домов на улице Народной (к примеру, дома на Народной, 8) могут подъезжать к своим домам от Калининской администрации с улицы Богдана Хмельницкого», — пояснили в «СИБЭКО».


Также из-за ремонта теплотрассы сейчас сужен участок улицы Советской возле дома № 4.

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