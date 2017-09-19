ЗСЖД объявила об отмене почти 20 электричек из Новосибирска

Отменённые электрички ходили всё лето по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области



ЗСЖД с октября отменила около 20 пригородных поездов в районные центры — электричек станет меньше на всех направлениях.





«Это связано с окончанием летнего периода и сезонным снижением пассажиропотока», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





На Жеребцовском направлении отменяются пригородные поезда:

— со 2 октября: № 6507 Новосибирск – Жеребцово, № 6508 Жеребцово – Новосибирск, № 6515 Новосибирск – Жеребцово, № 6516 Жеребцово – Новосибирск;



— с 16 октября: № 6505 Новосибирск – Жеребцово, № 6506 Жеребцово – Новосибирск, № 6511 Новосибирск – Жеребцово, № 6512 Жеребцово – Новосибирск;



— с 23 октября: № 6503 Новосибирск – Сокур, № 6504 Сокур – Новосибирск.







На Восточном направлении отменяются пригородные поезда:



— с 7 октября: № 6456 Новосибирск – Ояш;



— с 23 октября: № 6412 Новосибирск – Мошково, № 6411 Мошково – Новосибирск;



— с 28 октября: № 6404 Новосибирск – Мошково, № 6405 Мошково – Новосибирск, № 6416 Новосибирск – Ояш, № 6415 Ояш – Новосибирск.







На Западном направлении отменяются пригородные поезда:



— с 7 октября: № 6353 Новосибирск – Коченёво, № 6354 Коченёво – Новосибирск;



— с 21 октября: № 6364 Коченёво – Новосибирск;



— с 23 октября: № 6308 Коченёво – Новосибирск, № 6311 Новосибирск – Коченёво, № 6316 Коченёво – Новосибирск, № 6320 Дупленская – Новосибирск, № 6323 Новосибирск – Коченёво (по субботам и воскресеньям), № 6318 Коченёво – Новосибирск (по субботам и воскресеньям).







На Кузбасском направлении отменяются пригородные поезда:



— с 21 октября: № 6843 Новосибирск – Изынский и № 6844 Изынский – Новосибирск;



— с 23 октября: № 6803 Новосибирск – Буготак, № 6804 Буготак – Новосибирск, № 6815 Новосибирск – Буготак, № 6816 Буготак – Новосибирск, № 6808 Тогучин – Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6809 Новосибирск – Тогучин (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6822 Восточная – Новосибирск;



— с 28 октября: № 6811 Новосибирск – Буготак, № 6812 Буготак – Новосибирск, № 6861 Новосибирск – Буготак, № 6862 Буготак – Новосибирск, № 6851 Новосибирск – Буготак, № 6874 Буготак – Новосибирск.







На Южном направлении отменяются пригородные поезда:



— с 23 октября: № 6622 Искитим – Новосибирск, № 6609 Новосибирск – Искитим (по субботам и воскресеньям), № 6610 Искитим – Новосибирск (по субботам и воскресеньям), № 6657 Новосибирск – Искитим (по субботам и воскресеньям), № 6658 Искитим – Новосибирск (по субботам и воскресеньям).







Новосибирцы нередко ездят на электричках — этот вид транспорта удобен, потому что позволяет не стоять в пробках. Весной компания «Экспресс-пригород» запустила в электропоездах безналичный расчет.