Инспектора Ростехнадзора заставили сидеть дома из-за взятки в 55 тысяч

Сейчас сотрудница Ростехнадзора под домашним арестом

36-летняя сотрудница новосибирского Ростехнадзора оказалась под домашним арестом из-за подозрения в получении взятки — женщина работает в ведомстве в должности главного государственного инспектора.





18 сентября следователи второго отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по получению должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Случай получения взятки обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.







«По данным следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемая получила от представителя строительных организаций "Сибстрой" и "АКД-Мета" незаконное вознаграждение в 55 тысяч рублей за выдачу предприятиям разрешения на подключение зданий на улицах Покатной и Петухова к тепловым электроустановкам», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.







Он уточнил, что стройкомпании хотели подключить к электричеству жилой дом и офисное здание. «Законных оснований препятствовать или отказывать в даче разрешений на подключение не было. Сейчас рассматривается версия, что были так называемые административные препоны», — пояснил НГС.НОВОСТИ Алексей Максименко.





Деньги сотруднице Ростехнадзора представитель компаний перечислил на банковский счёт.







«Фигурантка дела дала показания, что незаконное вознаграждение не получала, а перечисленные деньги ей дали в долг», — добавил Алексей Максименко.







Сейчас инспектор Ростехнадзора заключена под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается.







В компании «АКД-Мета» корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили о непричастности к инциденту. «Мы готовы посодействовать следствию, если они к нам обратятся. Надеемся, следствие разберётся», — пояснила директор по маркетингу ГК «АКД» Юлия Домникова.







Получить комментарий компании «Сибстрой» на момент публикации новости не удалось.





В начале сентября в Новосибирской области вынесли приговор двум инспекторам ДПС, которым дал взятку лишённый прав водитель. Бывшие полицейские получили по 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима и штрафы.