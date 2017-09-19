Инспектора Ростехнадзора заставили сидеть дома из-за взятки в 55 тысяч

Сейчас сотрудница Ростехнадзора под домашним арестом
Сейчас сотрудница Ростехнадзора под домашним арестом

36-летняя сотрудница новосибирского Ростехнадзора оказалась под домашним арестом из-за подозрения в получении взятки — женщина работает в ведомстве в должности главного государственного инспектора.


18 сентября следователи второго отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по получению должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Случай получения взятки обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.


«По данным следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемая получила от представителя строительных организаций "Сибстрой" и "АКД-Мета" незаконное вознаграждение в 55 тысяч рублей за выдачу предприятиям разрешения на подключение зданий на улицах Покатной и Петухова к тепловым электроустановкам», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.


Он уточнил, что стройкомпании хотели подключить к электричеству жилой дом и офисное здание. «Законных оснований препятствовать или отказывать в даче разрешений на подключение не было. Сейчас рассматривается версия, что были так называемые административные препоны», — пояснил НГС.НОВОСТИ Алексей Максименко.


Деньги сотруднице Ростехнадзора представитель компаний перечислил на банковский счёт.


«Фигурантка дела дала показания, что незаконное вознаграждение не получала, а перечисленные деньги ей дали в долг», — добавил Алексей Максименко.


Сейчас инспектор Ростехнадзора заключена под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается.


В компании «АКД-Мета» корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили о непричастности к инциденту. «Мы готовы посодействовать следствию, если они к нам обратятся. Надеемся, следствие разберётся», — пояснила директор по маркетингу ГК «АКД» Юлия Домникова.


Получить комментарий компании «Сибстрой» на момент публикации новости не удалось.


В начале сентября в Новосибирской области вынесли приговор двум инспекторам ДПС, которым дал взятку лишённый прав водитель. Бывшие полицейские получили по 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима и штрафы.

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