На новой парковке у Новосибирска-Главного поставили будку и приготовились брать деньги

В ночь на 19 сентября на новой платной парковке на площади имени Гарина-Михайловского установили будку.





На новой парковке появилась будка охраны

«Это, скорее всего, будет пост охраны, а парковка эта пока не наша. Она будет передаваться муниципалитету позже, где-то в конце октября», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель городской службы парковки Игорь Зимин.







В октябре-ноябре у вокзала Новосибирск-Главный должна заработать ещё одна платная городская парковка





Накануне читатели НГС прислали в редакцию видео — пешеходам приходится буквально протискиваться между автобусами и ограждением новой платной стоянки на площади у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.







«На привокзальной площади закончили строительство парковки. Опять мы видим, что ради зарабатывания денег муниципальные власти отняли тротуар у пешеходов. В месте, где высаживаются пассажиры из автобусов, постоянные заторы, так как ширина тротуара не более метра», — сообщил читатель НГС.





«Там проход не узкий, нормальный: где-то метр двадцать – метр тридцать... Этот тротуар соответствует нормам. Но там нет остановки автобусов, и те автобусы, что там останавливаются, должны останавливаться дальше», — пояснил Игорь Зимин.







Новосибирцы пожаловались в НГС.НОВОСТИ на узкий проход, который остался после сооружения ограждения платной парковки





Обустраивать эту парковку вместе с лестницей, ведущей с привокзальной площади к первому этажу вокзала, начали в конце лета. А первая платная муниципальная парковка на вокзале заработала ещё весной этого года.







