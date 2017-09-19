На новой парковке у Новосибирска-Главного поставили будку и приготовились брать деньги

В ночь на 19 сентября на новой платной парковке на площади имени Гарина-Михайловского установили будку.


На новой парковке появилась будка охраны
На новой парковке появилась будка охраны

«Это, скорее всего, будет пост охраны, а парковка эта пока не наша. Она будет передаваться муниципалитету позже, где-то в конце октября», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель городской службы парковки Игорь Зимин.


В октябре-ноябре у вокзала Новосибирск-Главный должна заработать ещё одна платная городская парковка
В октябре-ноябре у вокзала Новосибирск-Главный должна заработать ещё одна платная городская парковка


Накануне читатели НГС прислали в редакцию видео — пешеходам приходится буквально протискиваться между автобусами и ограждением новой платной стоянки на площади у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.


«На привокзальной площади закончили строительство парковки. Опять мы видим, что ради зарабатывания денег муниципальные власти отняли тротуар у пешеходов. В месте, где высаживаются пассажиры из автобусов, постоянные заторы, так как ширина тротуара не более метра», — сообщил читатель НГС.


«Там проход не узкий, нормальный: где-то метр двадцать – метр тридцать... Этот тротуар соответствует нормам. Но там нет остановки автобусов, и те автобусы, что там останавливаются, должны останавливаться дальше», — пояснил Игорь Зимин.


Новосибирцы пожаловались в НГС.НОВОСТИ на узкий проход, который остался после сооружения ограждения платной парковки
Новосибирцы пожаловались в НГС.НОВОСТИ на узкий проход, который остался после сооружения ограждения платной парковки


Обустраивать эту парковку вместе с лестницей, ведущей с привокзальной площади к первому этажу вокзала, начали в конце лета. А первая платная муниципальная парковка на вокзале заработала ещё весной этого года.



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