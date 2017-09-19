В новосибирском храме повесили объявление с просьбой не ходить на фильм «Матильда»

Знаменский храм на перекрёстке улице Богдана Хмельницкого и Учительской
Знаменский храм на перекрёстке улице Богдана Хмельницкого и Учительской

В новосибирском храме повесили объявление с просьбой воздержаться от просмотра фильма «Матильда».


Объявление появилось на стенде в храме, освящённом в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого, 74. В тексте изложена резолюция, которую 7 сентября принял совет по культуре и образованию при Новосибирской региональной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор». 


«Совет по культуре и образованию при НРОО "Всемирный Русский Народный Собор" призывает православных верующих и всех новосибирцев и жителей Новосибирской области, и всех патриотов России, кому небезразличная историческая истина о нашем Отечестве, воздержаться от просмотра упомянутого фильма», — говорится в тексте резолюции (орфография и пунктуация сохранены).


Текст объявления на стенде
Текст объявления на стенде


В Знаменском храме от официальных комментариев по этому поводу отказались, порекомендовав обратиться в епархиальное управление.


По данным из открытых источников, региональную организацию «Всемирный Русский Народный Собор» возглавляет митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Заседание совета по культуре и образованию, на котором шла речь о «Матильде», состоялось в ДК имени Октябрьской революции.


«Все участники собрания признали, что картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" является несомненно провокационной и может привести к непредсказуемым последствиям. Одним из негативных моментов является то, что фильм собираются показывать в преддверии трагического для страны и Церкви события — жестокого убийства большевиками царской семьи», — сообщается на сайте Новосибирской митрополии РПЦ.


Фильм «Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ осудила картину и требует запретить её, потому что она порочит образ Николая II, причисленного к лику святых в 1999 году. Церковь поддержала и депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская. 


Фильм планируется выпустить в прокат 26 октября. За полтора месяца до этого киносеть «Люксор» (работает в ТРЦ «Галерея Новосибирск») уже открыла предпродажу билетов. Также показать этот фильм собирается кинотеатр «Победа». Не отказалась от проката и новосибирская компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», которая ранее получила предупреждения о возможных поджогах из-за планов показать «Матильду».

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