С отремонтированного Красного проспекта начали исчезать пробки

На отремонтированном Красном проспекте уже появилась новая разметка
На отремонтированном Красном проспекте уже появилась новая разметка

На отремонтированном участке Красного проспекта от улицы Аэропорт до перекрёстка с улицей Писарева исчезли пробки.


«Дорожное полотно делали долго, постоянно одна или две полосы были перекрыты. А там ещё перепад высот был между старой частью и новыми полосами — все машины тормозили. Сейчас проезжую часть всю закончили, нанесли новую рельефную разметку, и те пробки, которые были, потихоньку рассосались», — рассказал 19 сентября НГС.НОВОСТИ очевидец.


Три километра участка Красного проспекта от перекрёстка с улицей Писарева до улицы Аэропорт в этом году ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На ремонт дороги выделено 120 млн 79 тысяч рублей.


Сейчас рабочие доделывают островки безопасности и ливнёвки, настраивают светофоры
Сейчас рабочие доделывают островки безопасности и ливнёвки, настраивают светофоры


По данным сайта программы, дорожники уложили новый асфальт, сделали бордюры, островки безопасности и заездные карманы для автобусов на остановках, отремонтировали тротуары, поставили светодиодные светофоры, новые знаки «Пешеходный переход», поставили ограждение на тротуарах и освещение. Начались работы в апреле: дорожники сделали на Красном проспекте бетонный разделитель потоков.


«Сейчас устраняем разные замечания, доделываем ливнёвки, ограждения, светофоры настраиваем. 1 октября все объекты по программе "Безопасные и качественные дороги" будут введены в строй», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.


13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на 8-полосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру.

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