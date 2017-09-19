С отремонтированного Красного проспекта начали исчезать пробки

На отремонтированном Красном проспекте уже появилась новая разметка

На отремонтированном участке Красного проспекта от улицы Аэропорт до перекрёстка с улицей Писарева исчезли пробки.







«Дорожное полотно делали долго, постоянно одна или две полосы были перекрыты. А там ещё перепад высот был между старой частью и новыми полосами — все машины тормозили. Сейчас проезжую часть всю закончили, нанесли новую рельефную разметку, и те пробки, которые были, потихоньку рассосались», — рассказал 19 сентября НГС.НОВОСТИ очевидец.







Три километра участка Красного проспекта от перекрёстка с улицей Писарева до улицы Аэропорт в этом году ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На ремонт дороги выделено 120 млн 79 тысяч рублей.







Сейчас рабочие доделывают островки безопасности и ливнёвки, настраивают светофоры





По данным сайта программы, дорожники уложили новый асфальт, сделали бордюры, островки безопасности и заездные карманы для автобусов на остановках, отремонтировали тротуары, поставили светодиодные светофоры, новые знаки «Пешеходный переход», поставили ограждение на тротуарах и освещение. Начались работы в апреле: дорожники сделали на Красном проспекте бетонный разделитель потоков.







«Сейчас устраняем разные замечания, доделываем ливнёвки, ограждения, светофоры настраиваем. 1 октября все объекты по программе "Безопасные и качественные дороги" будут введены в строй», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.







13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на 8-полосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру.