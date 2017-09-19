Скандальный застройщик Богдашки благоустроит сквер на улице Кирова

Застройщик бизнес-центра на улице Кирова, 23 высадил молодые ели взамен старых — компания благоустроит угол улиц возле Заксобрания.





Зелёные ели готовят к переезду со стройплощадки в сквер





19 сентября на пересечении улиц Кирова и Шевченко высадили пять голубых елей и подготовили полосу для газона. Как объяснили в мэрии Новосибирска, это только первый этап благоустройства, которое начала делать компания «СД Альфа Капитал».







Застройщик благоустроил территорию вдоль тротуара на улице Шевченко





К началу октября компания высадит ещё 27 елей вдоль улицы Кирова к станции метро «Октябрьская» — они станут ограждением будущей парковки бизнес-центра на 320 машино-мест. «Сейчас готовится площадка к асфальтированию. Как только мы забор снимем — сейчас мы не имеем права это делать — сразу высадим 27 елей», — заверил гендиректор «СД Альфа Капитал» Сергей Дородных. Сдать бизнес-центр с оздоровительным комплексом и паркингом в компании рассчитывают в декабре этого года.





По плану, зелёная полоса пройдёт по углу улиц Кирова и Шевченко





Параллельно застройщик планирует перевезти семь взрослых елей, которые сегодня растут на площадке. По словам первого замглавы администрации Октябрьского района Михаила Мельникова, для них нашли новое место в сквере им. Кирова по другую сторону улицы.





«В сквере проведены все мероприятия по подготовке лунок, агроном района всё посмотрела, убедилась, что работа выполнена на высоком уровне профессиональной организацией, — пояснил он. — Это не просто строители пришли, это нанята специальная организация, сейчас идёт одновременно процесс и пересадки, и высадки новых елей».





Сергей Дородных также подчеркнул, что в «СД Альфа Капитал» подписали гарантийное обязательство, по которому должны будут заменить ели, если они не приживутся на новом месте.





Для транспортировки елей вызвали спецтехнику





Кроме елей с площадки уберут и 18 пирамидальных тополей: по словам Дородных, они растут вдоль канализационного коллектора, который застройщик планирует отремонтировать. «Даже если бы мы благоустройство не делали, тополя всё равно были бы снесены», — подчеркнул он.





В планах компании также оказалось благоустройство сквера возле дома на улице Кирова, 27: его обновят к 125-летию города. Напомним, несколько лет назад мэрия Новосибирска проводила конкурс на проект благоустройства, но работы так и не начались. По словам Михаила Мельникова, сейчас все три лучших визуализации передали проектировщикам, но какая из концепций будет окончательной, чиновник сказать не смог.





«Будем надеяться, что та, которая победила по результатам общественных слушаний, но давайте не будем забывать, что это было 4 года назад, — указал он. — Концепция может меняться, это живой проект. Говорить, что это будет так или по-другому, преждевременно».





Помимо проекта бизнес-центра, «СД Альфа Капитал» реализует один из самых резонансных жилых комплексов в городе — «Сосновый бор».